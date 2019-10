Vriend Poulidor komt met hoopgevend nieuws: “Hij is aan de beterhand” XC

10 oktober 2019

16u55

Bron: France Blue/Le Parisien 1 Wielrennen Hoopgevend bericht over de gezondheidstoestand van wielerlegende Raymond Poulidor. De 83-jarige grootvader van Mathieu van der Poel werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege extreme vermoeidheid. Z’n vrouw Gisèle vreesde het ergste, maar volgens Poulidors vriend Bernard Verret is ‘Poupou’ aan de beterhand.

Poulidor werd begin deze week wegens “grote vermoeidheid” overgebracht naar het ziekenhuis in Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne). “Raymond is heel vermoeid sinds de laatste Tour de France”, luidde het bij echtgenote Gisèle in Le Parisien.

“We moeten ons voorbereiden op slecht nieuws. Raymond zegt al enkele dagen nauwelijks een woord. Als je hem vraagt of hij gegeten of geslapen heeft, antwoordt hij enkel met ‘ja’ of ‘neen’. Ik ben zeer ongerust”, vertelde Gisèle.

Vandaag lijkt de situatie er een stuk rooskleuriger uit te zien. “Zijn conditie is echt vooruit gegaan”, liet z'n vriend (en journalist) Verret weten aan de krant France Blue. De twee keken gisteren zelfs naar de finale van Milaan-Turijn, gewonnen door Michael Woods.