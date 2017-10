Vreselijke beelden: auto negeert seingever en rijdt vol in op renners, die "als poppen door de lucht vliegen" Thomas Lissens

Bron: CRCiclismo, Procyclingstats 0 rv De renners konden de wagen niet meer ontwijken. Wielrennen Tijdens de CoopeGuanacaste Cemex, een wielerwedstrijd in Costa Rica, is een auto zondag ingereden op een groepje renners. De bestuurder van de wagen had volgens verschillende getuigen de aanwijzingen van een seingever genegeerd en was zo op het parcours terechtgekomen. Hij maaide uiteindelijk zes renners omver, maar die overleefden het gelukkig wel allemaal.

Daniel Jara, Fabricio Quiros, Paulo Vargas, Dylan Castillo, Leonardo Campos en Manuel Larios waren de slachtoffers. Het zestal draaide net een bocht om, toen ze een zwarte Toyota recht op hun af zagen komen. De renners konden de wagen niet meer ontwijken, met de zware botsing als gevolg.

Castillo was de eerste die in aanraking kwam met de wagen, maar Jara was er met een gebroken knieschijf en neus het zwaarst aan toe. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in Cartago, waar hij ook geopereerd werd.

Gilbert Tencio reed in een wagen achter de renners. Hij meldt dat de wagen zelfs niet remde. "Ik schat dat hij op het moment van de crash zo'n 90 kilometer per uur reed", aldus Tencio tegenover CRCiclismo. "Hij had het signaal van een seingever genegeerd, met alle gevolgen vandien. De renners vlogen als poppen door de lucht."

In the meantime in a cycling race in Costa Rica pic.twitter.com/X273YMKBls — ProCyclingStats.com (@ProCyclingStats) 31 oktober 2017

Terrible😱 y lamentable que esto ocurra en una carrera ciclista 🚴🏻 ➡️ 3ra. Clásica Coopeguanacaste - Cemex. 4ta. Etapa 🚫anulada pic.twitter.com/dB8aTy0ggZ Carlos de Moreno(@ carlosdemoreno) link