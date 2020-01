Vrees bevestigd: Hermans heeft na val sleutelbeenbreuk en breuk in schouder JDK

22 januari 2020

08u07 0 Wielrennen 2020 is rampzalig begonnen voor Ben Hermans. De 33-jarige Limburger van Israel Start-Up Nation kwam in de tweede etappe van de Tour Down Under ten val. Het eerste verdict: een sleutelbeenbreuk, een breuk in de schouder en twee gebroken ribben. Zijn koers down under zit er dus al op.

Inside the last 3km, there was a big pile up of riders thinning out the field significantly #tourdownunder #crash pic.twitter.com/VSAGuaP1si Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️(@ tourdownunder) link

Uiteindelijk spurtte in de tweede rit een groep van slechts een dertigtal renners in Stirling voor de zege. Het gevolg van een breuk na een grote valpartij in de slotfase, met onze landgenoot Ben Hermans als voornaamste slachtoffer. De Limburger van Israel Start-Up Nation greep meteen naar het linker sleutelbeen en kwam in tranen toe aan het teambusje. Meteen werd er gevreesd voor een breuk. Ploegleider Eric Lancker: “Het was redelijk vooraan in het peloton, dat na een redelijk kalme rit nog vrij groot was. In zo’n situatie denken er veel dat ze nog kunnen winnen, natuurlijk. Zowel sprinters als klassementsrenners. Dan krijg je een nerveuze bedoening en onvermijdelijk ook zulke dingen.” Hermans ging onmiddellijk naar het ziekenhuis, waar de eerste röntgenfoto’s hard waren. Hermans heeft een sleutelbeenbreuk, een breuk in de schouder en twee gebroken ribben. Wat volgt is een CT-scan, waardoor duidelijker moet worden hoe groot de schade bij onze landgenoot precies is.

Lancker: Ik sprak Ben al even in het tentje van de medische verzorging. Hij weende. ‘Waarom ik?’, is de vraag die hij zichzelf stelt. Zo jammer. Hij heeft een uitstekende winter achter de rug, had echt toegewerkt naar deze Tour Down Under. Hij was klaar, heel goed zelfs. Zonder die pech zou hij zeker meegespeeld hebben voor de eindzege. Brute pech, is het.”

Ook Simon Yates viel. Pal op de knie, waardoor hij onzeker is voor de rit van morgen. Ook andere klassementsmannen, waaronder Richie Porte en Pavel Sivakov moesten voet aan grond zetten en bolden daardoor later dan Ewan over de finish. De slachtoffers kregen uiteindelijk dezelfde tijd als de winnaar, waardoor ze geen schade opliepen in het klassement.