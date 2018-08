Vreemd: tijdritfiets van voormalig werelduurrecordhouder "groeit" één centimeter in één week tijd DMM

15 augustus 2018

08u49 2 Wielrennen Zesde plaats voor Alex Dowsett in de tijdrit van de Binck Bank Tour gisteren. De 29-jarige Brit kon daarmee - net als de rest - niet tornen aan de knaltijd van Stefan Küng, maar de renner van Katusha-Alpecin had daar wel een speciale reden voor.

Volgens de voormalige werelduurrecordhouder was zijn tijdritfiets in een week tijd namelijk één centimeter gegroeid. Een kwinkslag van de gepatenteerde tijdrijder naar de inconsistente fietscontroles bij de Internationale Wielerunie (UCI). Net voor elke tijdrit worden de fietsen van de profs uitvoerig gecontroleerd. Een UCI-commissaris neemt het gewicht en de maten van de fiets op en die moeten conform het reglement zijn als de renner in kwestie wil starten. Niet in het geval dus van Dowsett. Zijn CANYON-fiets werd één centimeter te lang bevonden. De Brit moestin allerijl zijn mecaniciens aan het werk zetten om de fiets aan te passen aan de reglementaire maten.

Vreemd, want Dowsett startte vorige week op krak dezelfde tijdritfiets aan het EK tijdrijden in Glasgow. Toen was er volgens de UCI geen vuiltje aan de lucht. De vijfvoudig Britse kampioen tegen de klok schetste het debacle gisteren dan ook met een rake tweet. "Leuk verhaal vandaag, want mijn fiets is blijkbaar een volle centimeter 'gegroeid' in vergelijking met het EK van woensdag. Ik slaagde toen wel voor de UCI-controle. Vandaag niet en daardoor moesten we nog snel aanpassingen doen aan de fiets. Wat een consistentie."

Funny story from today, my bike has apparently grown a full cm taller since wednesday’s euro champs, passed the Uci check there, failed here and we had to make changes 🤷🏼‍♂️ nice and consistent as ever. Alex Dowsett(@ alexdowsett) link

Te veel willekeur bij de controles van de UCI, vindt Dowsett die dat nog eens staaft met een tweede voorbeeld: "In de Tirreno-Adriatico enkele jaren geleden was mijn fiets oké bevonden voor de ploegentijdrit. Enkele dagen later niet meer voor de individuele tijdrit. Het gebeurt te vaak dat de commissarissen niet weten of zien dat een fiets even voordien al is goedgekeurd. Het is gewoon niet consequent."

In tirreno a few years back my bike was fine for the ttt but too long for itt. Happens all too often but obviously the coms aren’t fussed if it passed before or anything, just inconsistent. Alex Dowsett(@ alexdowsett) link