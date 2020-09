Vrachtwagen op parcours zorgt voor valpartij in Ronde van Luxemburg, Ulissi pakt eindzege Redactie

19 september 2020

14u47 0 Wielrennen Weer opschudding in de Ronde van Luxemburg. Nadat de renners tijdens de tweede etappe al protesteerden tegen de gevaarlijke koersomstandigheden, zorgde een vrachtwagen op het parcours voor een valpartij tijdens de slotrit. De eindzege in Luxemburg was voor Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

🚲🇱🇺 | Een vrachtwagen op de weg zorgt voor een valpartij in de Ronde van Luxemburg.#skodatour

De commotie begon al tijdens de eerste etappe. In de finale stond er prompt een bus in tegenovergestelde richting stil, wat tot een gevaarlijke situatie leidde. Jacopo Guarnieri (Groupama-FdJ) ventileerde zijn ongenoegen op Twitter. “Hier zijn we weer. Zelfs na onze vraag op de teammeeting stonden op enkele kilometers van de finish auto’s op de weg geparkeerd. Zeer gevaarlijk, iedereen was zich aan het voorbereiden op de sprint. (...) Waar zit de UCI? Ze moeten de organisatie een boete geven. We willen bescherming. En waar zijn de teams? Jullie betalen ons, maar hoe kunnen jullie zo’n zaken nog tolereren?”

In de tweede rit hadden de renners er genoeg van. Vooral de vele (slecht) geparkeerde auto’s stuit hen tegen de borst. En dus besloot het peloton om te staken en enkele kilometers van de etappe te neutraliseren.

Alsof dat niet genoeg was, kruiste tijdens de slotrit een vrachtwagen het pad van de renners. Het voertuig kwam uit de tegenovergestelde richting gereden. Enkele renner kwamen ten val nadat ze de vrachtwagen probeerden te ontwijken.

Ulissi eindwinnaar

De eindzege in de Ronde van Luxemburg was voor de Italiaan Diego Ulissi. De renner van UAE Team Emirates sprintte nog mee om de dagzege in de vijfde en laatste etappe, maar werd geklopt door de Deen Andreas Kron. Voor de 22-jarige renner van Riwal Securitas betekende het zijn eerste zege als wielerprof. Volgend jaar rijdt hij voor Lotto-Soudal. De Noor Markus Hoelgaard finishte als derde in de rit van Mersch naar Luxemburg-Stad waar een lastige plaatselijke omloop klaarlag.

De Colombiaan Santiago Buitrago rekende zich te vroeg rijk. De renner van Bahrain-McLaren dacht bij het ingaan van de laatste plaatselijke ronde dat hij gewonnen had en passeerde met de handen in de lucht de finish.

