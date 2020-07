Voorzitter van wielerploeg overleden Niels de Vriendt: “In één woord: topkerel” Redactie

05 juli 2020

14u16 0 Wielrennen Het overlijden van belofterenner Tom de Vriendt (20) laat niemand onberoerd. Chris Van Durme had De Vriendt drie jaar onder zijn hoede bij VDM-Trawabo, de wielerploeg waar Van Durme voorzitter van is. “Niels was iemand die altijd respectvol was.”



Van Durme kan nog niet geloven dat zijn renner er niet meer is. De voorzitter herinnert De Vriendt naar eigen zeggen als een topkerel. “Niels viel op door zijn eenvoud. Plots kon hij wel erg ludiek uit de hoek komen, dat hij iedereen een beetje verraste. Niels was iemand die altijd respectvol was en zo hebben we zijn familie en entourage ook leren kennen. Een heel aangename jongen in de groep.”

De Vriendt was geen veelwinnaar, maar wel een waardevolle renner voor de ploeg. “Mochten de ploegleiders hem iets vragen, Niels zou dat altijd correct uitgevoerd hebben binnen zijn kunnen.”

