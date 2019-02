Vooruitblik met Peter Van Petegem naar Omloop én Gouden Klassiekers: “Ik zie Stuyven sterker worden” MVS

Nog héél even. En dan is het eindelijk zover. Nog 12 keer slapen en het klassieke voorjaar gaat van start. Eindelijk weer stoempen, skarten, waaieren,… koersen! Vandaag al blikken we even vooruit met Peter Van Petegem. 2019 wordt een speciaal jaar voor hem, in het bijzonder 7 april. Exact 20 jaar geleden won de Peet immers zijn eerste Ronde Van Vlaanderen. "Die eerste is altijd onvergetelijk", lacht hij.

We vallen maar meteen met de deur in huis, Peter. Wie wint de Omloop?

“Da’s meteen een moeilijke… Veel zal afhangen van het weer. Is het net als vorig jaar ijzig koud, zal het iemand worden die daar goed tegen kan, zoals Valgren vorig jaar. Als het natuurlijk mooi weer wordt zoals nu, gaan weer andere renners naar voor treden. Pas volgende week, na de ronde van Oman onder andere, gaan we echt goed kunnen inschatten wie er in vorm zit. Maar een Van Avermaet, Sagan, Stuyven die ik sterker zie worden, enkele mannen van Quick.Step, Benoot: net als vorig jaar mogen we die mannen in het voorjaar weer verwachten denk ik. Veel Belgen dus (lacht).”

Kriebelt het ook bij jou al?

“Absoluut. Zoals bij iedere sport- en wielerliefhebber is het openingsweekend van het Klassieke Voorjaar altijd iets om naar uit te kijken. De Omloop: dat is dé start van het wielerjaar, de eerste barometer op de weg. Nieuwe fietsen, nieuwe truitjes,… de mensen kijken daar naar uit. Bovendien zijn er maar een vijftal grote wedstrijden in Vlaanderen in het voorjaar, da’s rap gepasseerd, veel winnaars zijn er niet. Iedereen wil op de eerste rij staan. Op en naast het parcours.”

Waar is Peter Van Petegem tegenwoordig zoal mee bezig? Je was onlangs in beeld als bondscoach lazen we…

“Ik hou me hoofdzakelijk bezig met verzekeren en daardoor is het uiteindelijk toch vooral afgesprongen met de bond. Ik had een gesprek, maar kon me door mijn job niet fulltime ter beschikking stellen. Jammer? Ach, ik lig wakker van andere dingen (lacht). Het had wel leuk geweest. Weer wat vaker in de koers komen: ik zou het nog tof vinden. Bovendien zie ik renners die nood hebben aan begeleiding. Bij de Omloop zit ik trouwens in de wagen bij koersdirecteur Wim Van Herreweghe. Ik help bij het uitstippelen van het parcours.”

Even een trip down memory lane, want dit jaar is het exact 20 jaar geleden dat je voor het eerst de Ronde won. Het werd een historische editie, want naast jou stonden ook Frank Vandenbroucke en Johan Museeuw op het podium. Word je nog vaak aangesproken over die dag?

“Ik had er nog niet eens bij stilgestaan dat het 20 jaar is… Het leven gaat snel, hé? (lacht) Het was toch een van de mooiste en belangrijkste zeges in mijn carrière, ja. Als je zo’n Mathieu Van der Poel over de meet ziet rijden, zie je dat elke zege mooi is, maar zo’n ronde met die drie toppers voorin: heel spannend. Als jonge renner is de Ronde winnen een droom. Een hoofddoel. Als je dat dan effectief voor elkaar speelt, is dat onvergetelijk. Stel morgen dezelfde vraag aan Philippe Gilbert, en ook hij zal uit al z’n overwinningen de Ronde heel hoog zetten. Voor elke renner, elke liefhebber is de Ronde de belangrijkste, toch?”

Slotvraagje. Stel: je bent ploegleider. En je budget is onbeperkt. Wie rijdt er in team Van Petegem?

“Nu op dit moment? Van Avermaet erbij hebben is altijd top. Maar ik zou er ook een Bennoot, een Stuyven bij willen. Alleszins een ploeg vol Belgen. Zeker en vast.”