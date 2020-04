Voortbestaan CCC op de helling: Van Avermaet moet fors inleveren, deel van personeel (tijdelijk) ontslagen Bart Audoore/ABD

03 april 2020

20u26

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 40 Wielrennen Er pakken zich donkere wolken samen boven CCC, de ploeg van olympisch kampioen Greg Van Avermaet (34). In een statement laat de WorldTour-formatie weten dat het een groot deel van zijn personeel (tijdelijk) op straat zet. De renners moeten een groot deel van hun loon inleveren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dariusz Milek, eigenaar van schoenenfabrikant CCC en ook de grote baas van de wielerploeg, trok gisteren aan de alarmbel: de cijfers bij zijn bedrijven kleuren bloedrood als gevolg van de coronacrisis. De gevolgen voor het wielerteam blijven niet uit. Driekwart van het personeel, allemaal zelfstandigen, kreeg te horen dat hun contract per direct wordt opgezegd. Het gaat om ploegleiders, dokters, soigneurs, mecaniciens enzovoort. De renners, waaronder Greg Van Avermaet, moeten fors inleveren - het zou gaan om 80 procent van hun loon.

Teambaas Jim Ochowicz gaf meer duiding bij de beslissing in een persbericht. “We hadden enkele weken geleden niet gedacht zo’n pijnlijk proces in gang te moeten zetten. De economische gevolgen door het coronavirus hebben echter al een drastische impact gehad op de omzet van onze hoofdsponsor CCC. We weten dat we momenteel pas ten vroegste begin juni opnieuw kunnen koersen, maar de situatie verandert voortdurend. We moeten handelen op korte termijn.”

“Om nog voldoende budget over te houden voor wanneer we gaan koersen, hebben we besloten de contracten van een groot deel van het personeel op te schorten. De renners zien hun loon sterk dalen. We hopen, vanaf het moment dat we opnieuw kunnen koersen, zo snel mogelijk opnieuw het personeel in onze ploeg op te nemen en ons budget opnieuw te evalueren. Dit is een moeilijk moment voor iedereen van ons. We doen er alles aan om het team op de been te houden en na deze periode eens zo hard terug te slaan.”

Dat CCC fors bespaart op zijn personeelskosten, is op zich niet heel uitzonderlijk: ook Lotto-Soudal zette de samenwerking met zijn verzorgers en mecaniciens (tijdelijk) stop, Deceuninck-Quick.Step (dat met personeel in vast dienstverband werkt) vroeg technische werkloosheid aan voor zijn mensen. Bij CCC is de situatie ernstiger. Zowel bij de hoofdsponsor als bij fietsenconstructeur Giant (dat tegelijk de tweede belangrijkste sponsor is) zijn de financiële problemen groot. De toekomst is onzeker.

Het huidige seizoen zal wellicht gewoon afgewerkt worden — het personeel heeft te horen gekregen dat het opnieuw aan de slag kan als er weer gekoerst wordt, maar dat zal normaal aan (sterk?) verminderde voorwaarden zijn. Hoe 2021 eruit zal zien, is niet duidelijk. De geruchten gaan dat CCC zijn sponsoring zal stopzetten, ook al is er nog een doorlopend contract.

Meer over CCC

wielersport

sportdiscipline

sport