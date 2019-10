Exclusief voor abonnees Voorpublicatie ‘VDB Forever’: Hugo Camps en Merijn Casteleyn brengen ode aan wielerheld Frank Vandenbroucke Hugo Camps en Merijn Casteleyn

11 oktober 2019

07u00 6 Wielrennen Morgen is het precies tien jaar geleden dat Frank Vandenbroucke op 34-jarige leeftijd het leven liet. In ‘VDB Forever’, een boek van auteur Stijn Vanderhaeghe en uitgeverij Lannoo dat vandaag aan het publiek wordt voorgesteld, brengen 34 getuigen een ode aan de wielerheld. Zo ook HLN-columnist Hugo Camps en VTM-journalist Merijn Casteleyn. Hieronder leest u hun bijzondere verhalen in een exclusieve voorpublicatie.

Hugo Camps - Als een fado

Het echte drama van Frank Vandenbroucke was dat hij in zijn hoofd helemaal alleen was. Niemand kon hem volgen, niet in zijn euforie, niet in zijn existentiële zwaarmoedigheid. Het werd steeds stiller rond de jonge god, tot La Gazzetta dello Sport met het bericht kwam dat hij een zelfmoordpoging had ondernomen. Ineens lag de rauwe binnenkant van de pedaleur de charme open en bloot op straat. Ik heb me er altijd obsceen bij gevoeld.

De achterkant van de huizen moet geheim blijven bij idolen, de achterkant van hun leven al helemaal. Je mag het eigenlijk niet willen weten. Dat voorrecht heeft VDB niet gekend. Vooral niet omdat hij zelf zo mediageil was. Hij kickte op zijn foto in de krant en op titels in chocoladeletters. Zijn jonge leven lang wou hij het publiek als getuige van zijn heldendaden. Daarom was zijn dood in dat shabby hotelletje in Senegal zo luguber. Vandenbroucke had op zijn minst op het strand van Saint-Tropez moeten sterven, na een laatste groet van Brigitte Bardot.

Toch, zijn grandeur irriteerde niet. Ooit zaten we samen in een restaurant in het West-Vlaamse dodenland. Manager Patrick Lefevere at mee. Vandenbroucke koos de wijn uit het geboortejaar van zijn vader. Duurder kon niet. Hij bestelde ook een lepeltje kaviaar. De vanzelfsprekendheid van zijn savoir-vivre had iets vertederends. Op hetzelfde moment wist je: deze jongen wordt nooit gelukkig.

Op de fiets werd zijn schoonheid compleet. Het ranke lichaam en het smalle hoofd met nekspier. Soms dacht ik dat hij horizontaal op het kader lag. Als de zee met krachtige golfslagen. Eigenlijk heb ik hem nooit zien afzien. Zijn leed als coureur bleef boenwas. Zijn lichaam was superieur aan alle hindernissen. Snot tussen neus en lippen heeft hij nooit gekend. Het was dat hij een dwars kapsel had, anders had ik om het kammetje van Jacques Anquetil gevraagd.

Frank Vandenbroucke zwalkte van schandaal naar schandaal. Mede door de onverteerbaarheid van verlies en tegenslag. Toen zijn vrouw Sarah Pinacci de benen nam, stond hij met een karabijn in de hand. Bij een inval van de politie werd op het nachtkastje naast zijn bed epo, morfine en clenbuterol gevonden. De renner plaatste de spierversterker clenbuterol in het perspectief van een gezellige oude dag voor zijn hond. Geen spier vertrok in zijn bleke gezicht toen hij het zei.

Blasfemisch was zijn verschijning voor de rechter met handboeien om. Een vernedering die hij niet verdiende. Frank was geen crimineel, Frank was ziek. Het was het meest pijnlijke dieptepunt van zijn werdegang. De vedette moest boeten voor zijn grote mond.

Hij bleef maar herhalen dat hij alle klassiekers zou winnen. Een grote Ronde kon er ook nog bij. Aan talent ontbrak het niet. Het pikante was dat zijn ploegleiders hem bleven opzwepen in die dolle ambitie. Na de legendarische Luik-Bastenaken-Luik werd er nog weinig gewonnen in het klassieke seizoen. De natuur van Frank was altijd al overschatting. Hij dacht de beste van de hele bende te zijn zonder noemenswaardige trainingen of hoogtestages. Je kon het hem eigenlijk niet kwalijk nemen, met zijn goddelijk lichaam. Zijn talent reikte hoog en ver. Ook hij had, net als Eddy Merckx, een kannibalistisch gen in zijn donder. Alleen, het was meestal een slapend gen.

Na zijn dood barstte een kakofonie van goede voornemens los. Ploegleiders, mecaniciens en zelfverklaarde wielerfilosofen haastten zich om te toeteren dat ze allen het beste voorhadden met Frank Vandenbroucke. Was het niet vooral met zichzelf? In plaats van hem de fiets te ontzeggen ter overleving, laaiden ze op in nieuwe verwachtingen en groteske voorspellingen. Frank had een fietsverbod moeten krijgen om aan de hel van een megalomaan zelfbeeld te kunnen ontsnappen. Het is hem niet gegund. Terwijl hij al tien jaar worstelde met drank en dopingexperimenten. Altijd weer zocht hij liefde op de verkeerde plaatsen, altijd weer werd hij meegezogen naar het mysterie van de afgrond. Frank leefde op de ruïnes van zichzelf en hij vond het nog lekker ook.

Zijn ongebreidelde klasse zal ik nooit vergeten, zijn wrange eenzaamheid ook niet. Ik blijf zijn kuchlachje missen. Zo mooi als hij halvelings in de kofferbak van de volgauto kon liggen heb ik het nooit meer gezien. Zijn schoonheid op de fiets zette mensen met open mond langs het parcours. Zijn graf staat in Ploegsteert, met foto. Ik heb er lang naar gekeken. Het requiem dat door me heen stroomde, zal levenslang in mijn hoofd blijven rondsuizen. Als een fado.

Merijn Casteleyn - La Vandenbroucke

Dezelfde betoverende ogen, dezelfde innemende glimlach, dezelfde gracieuze verschijning, dezelfde air. Ik ontmoet Cameron Vandenbroucke eind september 2016. In de aanloop naar de Memorial Frank Vandenbroucke (Binche-Chimay-Binche is een mooie wedstrijd, maar klinkt toch nog een heel stuk beter onder haar geuzennaam) hebben we afgesproken in Ploegsteert. Papi is er ook bij. Jean-Jacques wil eerst even met mij praten, polsen wat de bedoeling van de reportage is. Hij is snel overtuigd, kijkt ook naar de koers en cross op VTM. Eigenlijk kijkt hij altijd en overal naar de koers. En dus geeft Papi z’n zegen, om met z’n kleindochter naar de atletiekpiste in Le Bizet te gaan, een dorpje in Ploegsteert.

De fysieke gelijkenis tussen Cameron en Frank ís al treffend, maar wanneer ze praat, merk je helemáál dat de appel echt nét naast de boom gevallen is. Twee druppels water haar vader. “Ja, veel mensen zeggen dat. Ik ben blij om dat te horen.” Ze voelt zich nog net iets minder zeker in het Nederlands dan haar vader, maar de uitspraak is identiek. Bij de g-klank in zeggen, is het net alsof Frank voor me staat. Wanneer ik haar vraag of ze blij is om de dochter van Frank Vandenbroucke te zijn, kan ik m’n vraag bijna niet afmaken, meteen zegt ze: “Ja, echt! Écht blij!” (Met ook hier twee keer die g-klank van haar papa in ‘echt’.)

We hebben afgesproken om de rest van het interview in het Frans te doen, en praten nog altijd Frans wanneer we terug op het dorpsplein aankomen, aan de Hostellerie de la Place. De ouders van Frank baten de zaak niet meer uit, maar Jean-Jacques vertelt me dat er nog altijd regelmatig supporters uit Vlaanderen hun tatoeage komen laten zien: VDB forever. Cameron voegt eraan toe dat die fans nu voor haar supporteren, om de droom verder te laten leven. Ze begrijpt ze ook wel, want haar papa was quelqu’un d’extraordinaire. Ik vraag of zij zelf helden heeft. “Ah, ben, mon papa!” Ze zegt het met zó veel overtuiging en zó veel air, dat ik moet glimlachen. Dat ik dát antwoord niet had zien aankomen...

Die supporters van Frank waren met velen. Ze waren gepassioneerd. Én ze waren hondstrouw. Zo ook de FrankyBoys uit Oudenaarde. In 2003 volg ik hen voor een reportage in Cyclo Sprint, waarvoor ik toen werkte. Het is zondag 6 april, dag van de Ronde van Vlaanderen, dag van de wederopstanding van VDB. We vertrekken ’s ochtends in café ’t Parkske, zij allemaal uitgedost met t-shirts, regenjassen en grote vlaggen. VDB forever. Vol vuur, in geest en ogen. Na de kasseien van Wannegem-Lede, de Wolvenberg en een cafeetje in Parike, zien we de finale op de Vesten in Geraardsbergen. Het vuur in de ogen brandt steeds feller, om na de finish over te gaan in tranen. Bij volwassen, stoere, mannelijke mannen. Tranen die niet helemaal zeker zijn waarom ze nu juist gekomen zijn. Van verdriet, omdat hij tweede werd; of van vreugde, óók omdat hij tweede werd.

Nadien werden enkele kameraden en ik ook lid van de FrankyBoys, we noemden onszelf lachend de Heistse chapter. Trots op onze lidkaarten. De vlag hing er uit ons stamcafé te wapperen, toen VDB in Heist-op-den- Berg het dernycriterium kwam rijden. En de Heistse chapter is ook één keer naar ’t Parkske in Oudenaarde gereden, voor de barbecue van de club, mét Frank. Fashionably late, maar hij wás er wel. Ook de Heistse chapter bleef hem trouw. Ook wanneer het minder ging. En vaak ook tegen beter weten in. Zelfs wanneer het duidelijk werd dat hij nooit meer de renner van vroeger zou worden, bleven we geloven dat het tóch nog zou keren. En we verkondigden het nog luider dan we het dachten.

In mijn eigen voorjaarsploeg kreeg hij elk jaar opnieuw zijn vaste stek. Ook al nam hij daarbij de plaats in van een renner die zeker goed was voor een flink aantal pronostiekpunten. Ik kon VDB toch niet uit VDBISSIMO laten?! De man die rond de eeuwwisseling een eigen kamer had in het niet overdreven ruime eerste appartement van m’n vrouw en mij! Mijn VDB-kamer. Met wielerfoto’s, -posters, -truitjes... Met een foto van Sarah en mij, genomen met de Scheldeprijs, toen ik op kot in Antwerpen zat. Zo trots als een pauw.

De man die zijn naam aan onze zoon gaf! Niet z’n definitieve naam, dat werd Matis. Wel een soort van ‘werknaam’, zodat we ons niet zouden verspreken tegen familie en vrienden. Máánden lang hadden we het over onze Franky, niet alleen in gezelschap, maar ook gewoon wanneer mijn vrouw en ik met ons tweetjes over ons eerste kindje praatten, voor we het geslacht kenden. Het was zelfs even een vreemd, beetje moeilijk moment, toen we wisten dat het een jongen werd, en we dus onder ons konden overschakelen van Franky naar Matis. Matis is de mooiste jongensnaam die er is, we zouden nooit een andere willen, maar het was toch even moeilijk om afscheid te nemen van Franky.

Toen Frank stierf, werkte ik intussen al een vijftal jaar voor VTM. We zaten op een etentje met de sportredactie in Leuven, toen het radionieuws naar Dirk Deferme belde, onze toenmalige chef sport. Dirk kwam aan tafel en vertelde het verschrikkelijke nieuws. Hij vroeg of ik een korte reactie wou geven voor het radionieuws. Kort de carrière en het belang van Frank Vandenbroucke schetsen. Het woordje kort bleek de moeilijkheid. “Luik-Bastenaken-Luik! Bartoli! De Vuelta! Ávila! Het WK in Verona! De Ronde! De Omloop! Parijs-Nice!” Ik blijf maar namen, plaatsen, koersen noemen. “O ja, en tóén! En tóén! En dit mag ook zéker niet ontbreken!” De radiojournalist liet me geduldig m’n uitleg doen en vroeg toen of ik het in maximum 30 seconden kon zeggen. In 30 seconden. Ik heb geprobeerd. M’n journalistieke plicht gedaan. Maar ik was absoluut niet tevreden met die 30 seconden. Je hebt er een heel boek voor nodig. Ofwel twee woorden: VDB forever.

De lidkaarten met die woorden erop zitten nog altijd in m’n portefeuille. VDB forever.