Voor Van Aert blijven Tour en klassiekers de doelen: “Heb gevoel dat er goed nagedacht is over hertekende kalender” MCA/TLB

15 april 2020

19u17

Bron: VTM NIEUWS 1 Wielrennen Wout van Aert (25) noemt zichzelf een “heel tevreden man” nu duidelijk is wanneer de Tour de France zal plaatsvinden én dat ook de Monumenten gereden zullen worden. Die combinatie blijft voor Van Aert sowieso het voornaamste doel, zo zegt hij in een gesprek met VTM Nieuws.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wout van Aert vernam het nieuws over de hertekende kalender nog voor hij ging trainen. De drievoudig wereldkampioen in het veld trok er in de namiddag op uit. “Ik ben, net als de meeste renners, wel blij”, zegt Van Aert in bovenstaande video. “Het geeft toch wat zekerheid. We weten nu dat, als de crisis opgelost geraakt, dat we dan zullen koersen. En ik denk dat het tijdsbestek wel vrij realistisch is. Een uitstel van, bijvoorbeeld, een week of een paar weken, was minder geloofwaardig geweest. Maar nu heb ik wel het gevoel dat er goed over nagedacht is. Twee maanden is toch een deftig uitstel. Anderzijds bedenk je je ook wel dat het nog heel ver is en dat het de komende tijd nog geen zin heeft om er terug vol in te vliegen. Voor de komende tijd moet je eerder overschakelen op de wintermodus, denk ik. Het gevoel blijft dubbel, maar het is wel aangenamer dan afgelopen weken.”

Van Aert had voor dit seizoen onder meer zijn zinnen gezet op de Tour, die hij met Jumbo-Visma wil winnen. Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat Van Aert een plaats kreeg in de sterke selectie van de Nederlandse ploeg en hij verwacht dat hij ook eind augustus aan de start in Nice zal staan. “Of de Tour nu eind juni of eind augustus start: in principe verandert dat niet veel. De selectie die in de winter gemaakt is zal in principe ook eind augustus de sterkste zijn”, aldus Van Aert. “Ik kijk ook enorm uit naar de Tour en ik denk dat ons doel onveranderd blijft. We willen de Tour winnen, ik denk dat we daar ook de renners voor hebben. Ik ben nog altijd trots dat ik bij die groep hoor. Voor mij waren er eigenlijk twee grote doelen: het klassieke voorjaar en de Tour. Dat zal er allebei ook nog van komen, dus ik mag zeker niet klagen. Ik ben heel blij.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Van Aert over kalender: “Dat slotrit Tour en WK-tijdrit samenvallen is voorlopig het grote nadeel. Iedereen zal keuzes moeten maken”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Van Aert: “Ik denk dat combinatie tussen klassiekers en veldritseizoen wel mogelijk moet zijn”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.