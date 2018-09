Voor Nick Nuyens is er geen twijfel mogelijk dat Van Aert blijft waar hij zit: "Een contract is geen vodje papier" Marc Ghyselinck

08 september 2018

08u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Een contract is heilig. En dus blijft Wout van Aert volgend jaar gewoon bij Sniper Cycling koersen. Zo zien Nick Nuyens en Chris Compagnie dat, vennoten en eigenaars van Sniper Cycling. En zo hebben ze dat gisteren tegen Wout van Aert gezegd. Ook al ziet die voor zichzelf geen toekomst meer weggelegd bij Sniper.

Wout van Aert is boos. Hij heeft geen zin om volgend jaar met een oranje shirt met een opschrift van Roompot te koersen. Roompot is de nieuwe hoofdsponsor in de ploeg. Dat is het resultaat van een fusie tussen de wielerteams van Nick Nuyens en de Nederlander Michael Zijlaard, die vorige week werd bezegeld.

Dat nieuwe team is, aldus Van Aert, onherkenbaar veranderd. Het is niet meer de ploeg waar hij in 2016 een driejarige verbintenis mee aanging. Renners, personeel, sponsors zijn nieuw. Van Aert zegt zich in deze omgeving niet goed meer te voelen en hij wil weg.

Gisteren, bij het eerste gesprek dat Van Aert met Nuyens daarover had, maakte de ploegmanager duidelijk dat het wat hem betreft niet zo ver moet komen. Sterker: niet mag komen.

"We hebben Wout duidelijk meegegeven dat wij een heel positief jaar tegemoet willen gaan. Dat wij hem zo veel mogelijk willen ondersteunen. Wat betreft zijn programma, ook wat zijn ploegmaats betreft. We hebben gezegd dat we daar nu ook de middelen toe hebben, met Roompot", zegt Nuyens.

"Niet in de fout gegaan"

Natuurlijk heeft Nick Nuyens ook de kranten gelezen, waarin Van Aert zegt dat hij de overstap niet wil maken. Omdat Van Aert vindt dat het allemaal achter zijn rug is gebeurd. Dat hij gebruikt is in het verhaal.

Nuyens: "Er moet geen overstap gemaakt worden. Wij hebben het recht om een nieuwe hoofdsponsor te zoeken. En we moeten Wout niet op voorhand zeggen met wie we gaan spreken. Je moet niet gaan jagen met de fanfare op kop. Dat is een normaal principe in zakendoen. Na twee dagen zijn de gesprekken met Roompot toch uitgelekt. We hebben Wout onmiddellijk op de hoogte gesteld van wat er gaande was. Het is niet dat wij daar in de fout gegaan zijn."

Wout heeft in de pers veel negatiefs gezegd. is hij bijgedraaid? Dat zou ik niet zeggen. Hij heeft akte genomen van wat we gezegd hebben

En dan is er natuurlijk het contract van Van Aert, dat afloopt op 31 december 2019. Nuyens, ferm: "Een contract is geen vodje papier. Een contract brengt rechten mee, maar ook plichten. Dat is essentieel. Contracten zijn heilig."

Van Aert heeft natuurlijk een probleem, weet Nuyens. "Hij heeft in de pers veel negatiefs gezegd. Is hij bijgedraaid? Dat zou ik niet zeggen. Hij heeft akte genomen van wat we gezegd hebben."

Hoe het nu verder moet? De bal ligt in het kamp van Van Aert. Maar wat Nick Nuyens en Chris Compagnie betreft, springt die niet van boord. "We zijn ermee geëindigd dat we vinden dat Wout een contract te respecteren heeft. We gaan ervan uit dat dat ook gebeurt."

Wout van Aert wenste gisteren zelf niet te reageren.