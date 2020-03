Volgwagen Tom Steels komt onzacht in aanraking met hert in openingsrit Parijs-Nice: “Plots zagen we er vier of vijf op ons afstormen” Joeri De Knop

09 maart 2020

06u04 0 Wielrennen De schrik van zijn leven, beleefde Tom Steels gisteren na een kilometer of 25 in de openingsrit van Parijs-Nice. De ploegleider van Deceuninck-Quick.Step zag met adjunct Rik Van Slycke naast zich vol op een hert opdoemen, met alle gevolgen van dien.

“Plots zagen we er vier, vijf op ons afstormen”, doet hij het verhaal. “Geen kleintjes, maar grote, volwassen exemplaren. Ik denk dat die toch al snel 400 kilo wegen. Eén sprong nog over onze wagen, een tweede raakte ons vol in de rechterflank. Het was een enorme klap. Ik dacht: ‘zo meteen gaat de ruit eraan en krijg ik een hert op de schoot’.” Dat gebeurde niet, maar het maakte de schade er niet minder op. “Achteruitkijkspiegel stuk en rechterdeur volledig ingedeukt. Twee kilometer verder reden we lek en zat er niets anders op dan te wisselen van auto. De defecte wagen werd getakeld en wij namen de tweede ploegwagen over.” (JDK)