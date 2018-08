Vluchter Van der Hoorn verschalkt Belgen in BinckBank Tour, Mohoric nieuwe leider XC

15 augustus 2018

16u20

Bron: Belga 4 Wielrennen Taco van der Hoorn heeft de derde etappe van de BinckBank Tour gewonnen. Het peloton verkeek zich op de vluchters, waarna de Nederlander in de slotfase afrekende met zijn metgezellen. Maxime Vantomme werd tweede, Sean De Bie derde. Matej Mohoric finishte als vierde en neemt de leiderstrui over van Stefan Küng.

Vijf renners trokken meteen na het startsignaal op pad voor de vroege vlucht van de dag. Onze landgenoten Sean De Bie en Maxime Vantomme kregen het gezelschap van de Nederlanders Taco van der Hoorn en Jesper Asselman en de Sloveen Matej Mohoric. Het vijftal reed een maximumvoorsprong van een kleine vijf minuten bij elkaar.

Het peloton, dat gokte op een massasprint, misrekende zich en begon de achtervolgingsrace te laat. In de finale toonde Mohoric zich de bedrijvigste met vijf demarrages, maar de Sloveen raakte niet weg. Hij slaagde er wel in Asselman te lossen, maar diens ploegmakker Van der Hoorn toonde zich de slimste met een demarrage in de slotkilometer. De achtervolgers twijfelden en de Nederlander reed naar de mooiste zege uit zijn carrière.

Morgen wacht de renners opnieuw een vlakke etappe in de Binckbank Tour. Het peloton trekt dan van Blankenberge naar Ardooie, goed voor 165,5 kilometer. De Binckbank Tour eindigt zondag. Tim Wellens schreef de Belgisch-Nederlandse ronde in 2014 en 2015 op zijn naam. Vorig jaar was Tom Dumoulin de sterkste.

Uitslag (top 10)

1. Taco van der Hoorn (Ned/RNL) de 166.0km in 3u47:42 (gem. 43.741764km/u)

*** 2. Maxime Vantomme (Bel/WVA) op 0:00

*** 3. Sean De Bie (Bel/VWC) 0:00

4. Matej Mohoric (Sln/TBM) 0:00

5. Jesper Asselman (Ned/RNL) 0:35

6. Dylan Groenewegen (Ned/TLJ) 01:11

7. Rudiger Selig (Dui/BOH) 01:11

8. Fabio Jakobsen (Ned/QST) 01:11

9. Max Walscheid (Dui/SUN) 01:11

*** 10. Tom Van Asbroeck (Bel/EFD) 01:11

Stand (top 10)

1. Matej Mohoric (Sln/TBM) de 356.0km in 8u03:56 (gem. 44.138313km/u)

*** 2. Sean De Bie (Bel/VWC) op 0:01

3. Stefan Kung (Zwi/BMC) 0:22

*** 4. Maxime Vantomme (Bel/WVA) 0:25

5. Taco van der Hoorn (Ned/RNL) 0:34

*** 6. Victor Campenaerts (Bel/LTS) 0:36

7. Soren Kragh (Den/SUN) 0:37

8. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:37

9. Maximilian Schachmann (Dui/QST) 0:41

10. Alex Dowsett (GBr/TKA) 0:41