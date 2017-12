Vleugje rock 'n roll op ploegvoorstelling BORA-Hansgrohe: manager Ralf Denk onthult tattoo voor Sagan DMM

18u49 0 Photo News Wielrennen Terwijl de Kristallen Fiets nog maar pas is uitgereikt, nadert het nieuwe wielerseizoen met rasse schreden. Ook voor Peter Sagan. De Slovaak was vanavond te bewonderen op de ploegvoorstelling van Bora-Hansgrohe en dat ging uiteraard gepaard met leuke taferelen.

Een massa volk in het Duitse Schiltach. Diep in het Zwarte Woud tekende niemand minder dan drievoudig wereldkampioen Peter Sagan present voor de ploegenvoorstelling van BORA-Hansgrohe. De Slovaak en zijn team lieten dinsdag nog hun aanvaring met de UCI varen na zijn uitsluiting in de Tour, niets dan lachende gezichten dus in Zuid-Duitsland.

Sagan, in oktober vader geworden van zoon Marlon, stond net voor het officiële gedeelte van de teamvoorstelling druk in de belangstelling. De 27-jarige alleskunner op de fiets verscheen in tegenstelling tot zijn teammaats niet in teamkledij. Met een muts en lange sjaal ging de wereldkampioen dan maar gewillig op de foto.

Welcome to Schiltach! In a few minutes the team presentation for the 2018 season starts at #hansgrohe brand headquarters in the Black Forest. It’s a pleasure to have you here @BORAhansgrohe! 🙂 #proudsponsor #hansgrohe pic.twitter.com/9Vxsd5kCzu Hansgrohe Group(@ Hansgrohe_PR) link

@Hansgrohe_PR Het nieuwe shirt van BORA-Hansgrohe.

Tattoo-weddenschap

Tijdens de eigenlijke presentatie was de obligate show ook niet veraf. Met lichtgevende drumsticks in een donkere zaal brachten de renners een eigen versie van "We will rock you" ten berde. Ook niet-musicaal viel er wat te beleven op het podium. Ralf Denk, manager van het team, onthulde samen met Peter Sagan een tatoeage op zijn enkel. Die kwam er naar aanleiding van een weddenschap voor het WK in Bergen. Als Sagan voor daar voor de derde keer wereldkampioen zou worden, dan zou Denk het Sagan-logo laten tatoeëren. Zo gezegd, zo gedaan dus.

Verder was er uiteraard ook aandacht voor het nieuwe shirt van BORA-Hansgrohe. Het ontwerp ligt grotendeels in de lijn met het tenue van vorig jaar, al valt de appelblauwzeegroene zone op de buik van de renners dit jaar iets groter uit. Voor Sagan leverde die keuze geen verschil op. De wereldkampioen blijft voor het derde jaar op rij in de regenboogtrui rondfietsen.

Best team! Thanks for an amazing first season @BORAhansgrohe – we are very proud of you and can't wait for the new season to start! #proudsponsor #hansgrohe pic.twitter.com/Uy2g1aqDor Hansgrohe Group(@ Hansgrohe_PR) link

Eén klassieker, de groene trui en top vijf in grote ronde

Kersvers getatoeëerde manager Ralf Denk sprak bij de aansluitende persconferentie de verwachtingen voor het volgende wielerjaar uit. "We willen nog stappen zetten in vergelijking met dit jaar. 2017 was ons eerste seizoen als WorldTour-ploeg en dan is nog niet alles perfect. We kenden koersgewijs ook veel pech, hopelijk blijven we daar volgend jaar van gespaard."

"Het sportieve doel is om één klassieker binnen te halen met Peter. Ook de groene trui staat op ons verlanglijstje in 2018. Verder mikken we met Rafal Majka en Davide Formolo op een top vijf-notering in een grote wielerronde."

Marc Ghyselinck Sagan komt aan op de ploegvoorstelling van Bora-Hansgrohe.

