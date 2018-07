Vlaanderen officieel kandidaat om WK 2021 te organiseren: Antwerpen moet startplaats wegrit worden, Leuven aankomstplaats De wielerredactie

06 juli 2018

12u29

0

Vlaanderen officieel kandidaat om WK 2021 te organiseren

De kans dat het WK wielrennen van 2021 naar ons land komt, is weer iets groter. Vlaanderen heeft zich immers officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van de wereldkampioenschappen binnen drie jaar. Het dossier werd vandaag goedgekeurd op de ministerraad en er wordt een budget van 18,7 miljoen euro voorzien. Golazo en Flanders Classics zullen samen de organisatie op zich nemen.

Op 20 juli verdedigt Vlaanderen zijn kandidatuur bij de mondiale wielerbond UCI. Concreet mikt de organisatie op een WK van 18 tot en met 26 september. De tijdritten zouden verreden worden tussen Knokke en de Brugse binnenstad. De wegritten zouden dan weer moeten starten in Antwerpen en aankomen in Leuven.

Het grootste deel van het budget van 18,7 miljoen euro wordt aangeleverd door de Vlaamse regering (13 miljoen). De gaststeden brengen 2,9 miljoen in het laatje en 2,8 miljoen is afkomstig uit de privé-sector. Er wordt gerekend op een return van dertig miljoen euro. "Dat is een voorzichtige schatting", aldus Vlaams minister Ben Weyts (N-VA).

Froome zal gele trui "nooit te schande maken"

Chris Froome heeft in de Franse krant Le Monde een poging gedaan het Franse volk voor hem te winnen. "De Fransen zijn rechtschapen mensen met een scherp verstand", schrijft de Britse wielrenner aan de vooravond van de Tour de France. "Ik zal de gele trui nooit te schande maken. Ik ben er trots op dat ik in de Tour mag starten als titelverdediger."

Froome ontving begin deze week het bericht dat de Internationale Wielerunie UCI hem niet zal vervolgen voor het overmatig gebruik van het astmamiddel salbutamol in de Vuelta van vorig jaar. De vrijspraak in de slepende kwestie viel niet bij iedereen goed. Bij de ploegpresentatie in La Roche-sur-Yon werd de renner van Team Sky uitgejouwd door toeschouwers.

Froome toont in zijn bijdrage in Le Monde begrip voor de verontwaardiging. "Ik geef toe dat de voorbereidingen voor deze race zijn verstoord. Voor mij, voor de organisatoren van de race en voor u, alle wielerfans en Fransen. Ik weet dat velen van u niet in staat zijn geweest om alle details van de zaak te volgen. Daarom voel ik de behoefte de feiten simpelweg bloot te leggen. Precies zoals ze zijn gebeurd, zodat een ieder zijn eigen mening kan vormen", schrijft de Brit.

Vervolgens wijdt Froome uit over de bewuste controle tijdens de Ronde van Spanje van 2017, waar de affaire begon nadat een te hoge dosis van salbutamol werd aangetroffen. Hij benadrukt dat het om een abnormale waarde ging en niet om een overtreding van de dopingregels.

"Ik heb astma sinds mijn jeugd en gebruik een inhalator om de symptomen te verlichten. Tegen het einde van de Ronde van Spanje verslechterde mijn astma en heb ik het aantal pufjes verhoogd om het probleem te verhelpen, op medisch advies. Ik ken de regels heel goed en ik weet precies hoeveel pufjes ik mag nemen. Ik weet ook dat ik aan het eind van elke etappe naar de dopingcontrole moet als ik de leiderstrui draag. Het is ook belangrijk op te merken dat een astma-inhalator niet resulteert in een verbetering van de prestaties. Dit is gewoon een medische behandeling."

Dimension Data in 'pole position' voor Van Avermaet

De start van de Tour was zijn ultieme deadline. Vóór 7 juli wilde Greg Van Avermaet weten waar zijn sportieve toekomst ligt. "Maar de kans dat ik pas in de loop van volgende week mijn handtekening zet, is zeer reëel", gaf hij op de persconferentie van BMC in Le Vendéspace in Mouilleron-le-Captif mee. Vraag is: waar?

Volgens onze informatie ligt Dimension Data (met BMC als nieuwe fietsencontructeur in opvolging van Cervélo) nu echt wel in 'pole position'. Maar wordt nog even gewacht op concrete informatie over het nieuwe project van Marc Biver. En krijgt zelfs huidig BMC-teammanager Jim Ochowicz een laatste kans. 'Och' zou dicht bij de definitieve afronding van zijn sponsorzoektocht staan. Een vierde, niet nader genoemde piste, is dan weer iets minder 'hot'.

"Toch kan er de komende twee dagen nog veel gebeuren", aldus de olympische kampioen. "Ik zit zeker in geen slechte onderhandelingspositie. Oké, het is de eerste keer in mijn carrière dat ik zo lang moet wachten op duidelijkheid. Maar dat is mijn eigen keuze. Ik wíl wachten. Het zorgt voor een klein beetje stress, geef ik toe. Maar het zal mijn resultaten in deze Tour zeker niet beïnvloeden." (JDK/BA)

Tony Martin scherp voor UCI

De viervoudige tijdritwereldkampioen Tony Martin heeft de Internationale Wielerunie UCI opnieuw bekritiseerd voor de behandeling van de salbutamolzaak van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome.

"Dit is een schande voor de sport. Absoluut onbegrijpelijk dat zoiets mogelijk is. Hoe kan het dat er in zulke gevallen geen schorsing volgt voor de betrokken atleten en dat er geen termijn is waarbinnen men met een verklaring moet komen?", vraagt de 33-jarige Duitser zich af in de Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Voor hij morgen voor de tiende keer aan de start verschijnt van de Tour de France hoopt Martin dat de zaak-Froome de aanleiding vormt tot het veranderen van de regels. "Bovendien zou de UCI deze beslissing moeten motiveren. Of ze zouden tenminste op de proppen moeten komen met een begrijpelijke verklaring waarom die motivering er niet komt", aldus de renner van Katusha-Alpecin.

Maandag maakte de UCI de beslissing bekend dat Froome niet geschorst wordt voor zijn positieve salbutamolplas in de Vuelta van vorig jaar. De UCI en het Wereldantidopingagentschap WADA zijn van oordeel dat de afwijkende waarden van Froome niet het gevolg waren van misbruik. De kopman van Sky kan morgen dan ook gewoon aan de start verschijnen van de 105de Ronde van Frankrijk.

Politt en Zabel verlengen contract bij Katusha-Alpecin

De Duitsers Nick Politt en Rick Zabel hebben hun contact bij Katushua-Alpecin met twee jaar verlengd. Dat maakte hun team zonet bekend. Beide renners zijn 24 jaar oud. Politt rijdt al sinds 2015 in dienst van de Zwitserse WorldTour-ploeg, Zabel sinds 2017.

