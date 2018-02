Viviani trakteert zichzelf op mooi verjaardagscadeau met ritzege in Dubai, Groenewegen blijft leider - De Ketele viert in Kopenhagen Redactie

07 februari 2018

12u57

Bron: Belga 0 Wielrennen De Italiaan Elia Viviani heeft Quick-Step vandaag de zege bezorgd in de tweede etappe van de Ronde van Dubai (2.BC). Na 190 kilometer sprintte hij sneller dan de Nederlander Dylan Groenewegen (LottoNL - Jumbo), die aan de leiding blijft in het klassement.

Great celebration of our guys after @eliaviviani's win in Ras al Khaimah! Now bring on the cake! pic.twitter.com/DNQ8Q5u49c Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Voor de tweede dag op rij van de Ronde van Dubai koos de Belg Nathan Van Hooydonck (BMC) voor de vroege vlucht. Hij kreeg Edet, Xue, Almansoori, Planet en Mirza mee. Van Hooydonck slaagde erin het maximum van de bonificatieseconden te winnen aan de tweede tussenspurt, en liet zich samen met twee lokale renners terug inlopen door het peloton na 145 kilometer koers.

De drie resterende vluchters werden bij het ingaan van de laatste tien kilometer teruggegrepen door het peloton, waar vooral Katusha - Alpecin zich liet opmerken met veel werk voor kopman Marcel Kittel. In de laatste kilometers voor de aankomst in Ras al-Khaimah bleven Kittel en zijn ploegmaats echter verrassend afzijdig achterin het peloton zitten. De Duitse sprinter zou nooit meer helemaal voorin de groep geraken en haalde de top tien van de rituitslag niet.



In de slotkilometer kwamen alle sprinters zonder ploegmaats te zitten. De Italiaan Jakub Mareczko probeerde daarvan te profiteren door vroeg aan te zetten, maar viel stil. Viviani remonteerde en kon op de streep de snel opkomende Groenewegen afhouden. Riccardo Minali werd derde voor Mark Cavendish en John Degenkolb. Voor Viviani is het al de tweede zege van dit seizoen voor zijn nieuwe team Quick-Step. Eerder won de 29-jarige Italiaan al een etappe in de Tour Down Under.

Victory for @eliaviviani of @quickstepteam on Stage 2 of 2018's Dubai Tour; congratulations! pic.twitter.com/Ig1HMqJ7d7 Dubai Tour(@ dubaitour) link

Groenewegen blijft aan de leiding in het algemene klassement, waar hij twee seconden voorsprong heeft op Viviani. Dankzij de tussenspurts is Van Hooydonck derde op negen seconden. De jonge Belg is ook de nieuwe leider in het tussenspurtenklassement.



Rit drie van de Ronde van Dubai van donderdag is 183 kilometer lang en bevat een stevige helling in het laatste uur van de wedstrijd.

De Ketele kaapt overwinning weg voor neus van De Pauw in Zesdaagse van Kopenhagen

Kenny De Ketele en de Deen Michael Morkov hebben vannacht de zesdaagse van Kopenhagen gewonnen. Het duo stak op de slotdag Moreno De Pauw en de Nederlander Yoeri Havik voorbij, die op de tweede stek eindigen.

De Ketele en Morkov tellen in de eindstand zestien punten voorsprong op De Pauw en Havik. De Duitser Leif Lampater en de Deen Marc Hester vervolledigen het podium.

De Belgische tandem Otto Vergaerde-Jules Hesters eindigde als zevende op twintig rondes. Lindsay De Vylder, die op de slotdag aan de zijde van de Ier Felix English reed, werd elfde op 25 rondes.

What a spectacular victory for @MichaelMorkov and Kenny De Ketele at the Six Days of Copenhagen! Congrats, Michael, great achievement đź‘Ť pic.twitter.com/EBRGdqzQ6g Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

- Eindstand:

1. Kenny De Ketele/Michael Morkov (BEL/Den) 313 punten

2. Yoeri Havik/Moreno De Pauw (Ned/BEL) 297

- op 7 rondes -

3. Leif Lampater/Marc Hester (Dui/Den) 225

4. Daniel Stanizewski/Wojciech Pszczolarski (Pol) 213

- op 17 rondes -

5. Sebastian Mora Vedri/Jesper Morkov (Spa/Den) 134

- op 18 rondes -

6. Melvin van Zijl/Jonas Aaen Jörgensen (Ned/Den) 114

- op 20 rondes -

7. Otto Vergaerde/Jules Hesters (BEL) 153

8. Andreas Kron/Andreas Stokbro Nielsen (Den) 137

- op 21 rondes -

9. Adrian Teklinski/Szymon Krawczyk (Pol) 98

- op 23 rondes -

10. Andreas MĂĽller/Andreas Graf (Oos) 51

- op 25 rondes -

11. Felix English (Irl)/Lindsay De Vylder (BEL) 124

- op 29 rondes -

11. Nico Selenati/Achim Burkart (Zwi/Dui) 98

- op 36 rondes -

14. Stephen Bradbury/Marc Potts (Dui/Ier) 64

- op 42 rondes -

15. Daniel Holloway/Hans Pirius (VSt/Dui) 49

16. Nico Hesslich/Sebastian Lander (Dui/Den) 49 PJB/