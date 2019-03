Viviani sprint naar zijn vierde zege van het seizoen, Deceuninck-Quick.Step wipt over Astana in zegestand DMM

15 maart 2019

16u31 0 Wielrennen Elia Viviani heeft in de Tirreno-Adriatico zijn slag thuis gehaald. De Italiaan van Deceuninck-Quick.Step reed in Foligno naar zijn vierde zege van het seizoen voor Peter Sagan en Fernando Gaviria. Het is de zeventiende van het jaar voor de ploeg van Patrick Lefevere. De leiderstrui blijft om de schouders van Adam Yates hangen.

Na de ploegentijdrit en de aankomst in Pomerance gisteren mochten de sprinters vandaag weer hun kans gaan in de Tirreno-Adriatico. De derde rit in de Italiaanse rittenkoers voerde van Pomerance naar Foligno. 226 kilometer koers doorheen Toscane en Umbrië. Dat gebeurde over grotendeels vlakke wegen. Aardverschuivingen in het klassement moest men dus niet verwachten.

Zes renners mochten publiciteit vergaren voor hun teams. Maestri, Schönberger, Koerjanov, Berhane, Tonelli en Cataford kleurden de etappe. Het peloton liet betijen, maar kwam met het slot in zicht toch onder stoom. Deceuninck-Quick.Step reed voor Viviani, terwijl UAE-Team Emirates de kaart van Fernando Gaviria trok. De twee waren de grootste favorieten op de dagzege. Verder was het ook uitkijken naar de gesteldheid van Peter Sagan na zijn ziekte van vorige week.

In een chaotische en bochtige finale probeerde Keukeleire op de verrassing weg te sprinten, maar het was toch Deceuninck-Quick.Step die de boel regelde in de laatste hectometers. Viviani kwam er in de laatste rechte lijn onweerstaanbaar uit. Sagan en Gaviria moesten zich tevreden stellen met de dichte ereplaatsen. Keukeleire (5de) en Jasper Stuyven (8ste) waren de Belgen in de top tien.

Voor Viviani is het zijn vierde overwinning van het jaar. Deceuninck-Quick.Step totaliseert nu 17 zeges. Daarmee wipt de ploeg van Patrick Lefevere in de zegestand over Astana, dat op 16 stuks blijft steken.

In de rit van morgen krijgen punchers een kans met een opeenvolging van typische ‘Tirreno-muurtjes’, de laatste Muro ligt op 5,8 km van de finish, de Muro dei Cappucini, 1,9 km aan 10,8 procent. De Tirreno-Adriatico eindigt dinsdag.