Viviani laat zich door waaiers verrassen, maar snelt toch naar nieuwe zegeruiker in Abu Dhabi DMM

22 februari 2018

12u32 0 Wielrennen Elia Viviani is in Abu Dhabi naar zijn vijfde zege van het seizoen gesneld. De Italiaanse sprinter van Quick.Step liet zich in de tweede etappe van de Ronde van Abu Dhabi verrassen bij een waaierpassage, maar kon daarna wel op zijn ploegmaats rekenen om de boel weer recht te trekken. Danny van Poppel en Pascal Ackermann strandden op de dichtste ereplaatsen.

Net als gisteren een plaatselijke ronde in de Abu Dhabi Tour, maar in tegenstelling tot een etmaal geleden nu wél eentje met spektakel onderweg. De eerste animo op het 154 kilometer lange traject tussen start- en aankomstplaats Yas Marina kwam er door vijf vroege vluchters. Venter (Dimension Data), Rosskopf (BMC), Planet (Novo Nordisk), Porsev (Gazprom), Tonelli (Bardiani) sloegen de handen succesvol in elkaar en sprokkelden snel een geruststellende bonus bijeen.

Met een kleine vijf minuten voorsprong leken de vijf weg voor een dagje in de aanval, maar dat was buiten Katusha en de wind gerekend. De mannen van kopman Marcel Kittel zetten het hele pak op de kant en daardoor scheurde het op een kleine vijftig kilometer helemaal uiteen. Alexander Kristoff belandde samen met Elia Viviani, Julian Alaphilippe en Tom Dumoulin in een tweede groepje. Terwijl de eeuwige Alejandro Valverde vooraan kwiek meedraaide in het waaiergeweld van Katusha en Mitchelton Scott.

Het zag er even beroerd uit voor Kristoff en co, maar veel meer dan 30 seconden kreeg het tweede peloton niet aangesmeerd. Alles te herdoen dus met de aankomst in zicht, vooral dankzij het harde labeur van de Quick.Step-ploeg in de achtergrond. De blauwhemden sleurden Viviani en de andere achtergebleven favorieten weer bij. Tijd dus voor de aangekondigde massasprint.

Daarin zou Elia Viviani het knappe werk van zijn ploegmaats met verve afronden. De Italiaan remonteerde in de laatste meters Pascal Ackerman en Danny Van Poppel. Alexander Kristoff, de winnaar van gisteren, werd 7de. Voor Viviani is het de vijfde zege van het seizoen.

🇦🇪#RideToAbuDhabi Official stage results. @Dannyvanpoppel comes second pic.twitter.com/3d9jUsicGX LottoNLJumbo Cycling(@ LottoJumbo_road) link