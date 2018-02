Viviani laat zich door waaiers verrassen, maar snelt toch naar nieuwe zegeruiker in Abu Dhabi - Neefje VDB aan de start in K-B-K DMM

22 februari 2018

12u32 3 Wielrennen Elia Viviani is in Abu Dhabi naar zijn vijfde zege van het seizoen gesneld. De Italiaanse sprinter van Quick.Step liet zich in de tweede etappe van de Ronde van Abu Dhabi verrassen bij een waaierpassage, maar kon daarna wel op zijn ploegmaats rekenen om de boel weer recht te trekken. Danny van Poppel en Pascal Ackermann strandden op de dichtste ereplaatsen.

Net als gisteren een plaatselijke ronde in de Abu Dhabi Tour, maar in tegenstelling tot een etmaal geleden nu wél eentje met spektakel onderweg. De eerste animo op het 154 kilometer lange traject tussen start- en aankomstplaats Yas Marina kwam er door vijf vroege vluchters. Venter (Dimension Data), Rosskopf (BMC), Planet (Novo Nordisk), Porsev (Gazprom), Tonelli (Bardiani) sloegen de handen succesvol in elkaar en sprokkelden snel een geruststellende bonus bijeen.

Met een kleine vijf minuten voorsprong leken de vijf weg voor een dagje in de aanval, maar dat was buiten Katusha en de wind gerekend. De mannen van kopman Marcel Kittel zetten het hele pak op de kant en daardoor scheurde het op een kleine vijftig kilometer helemaal uiteen. Alexander Kristoff belandde samen met Elia Viviani en Tom Dumoulin in een tweede groepje. Terwijl de eeuwige Alejandro Valverde vooraan kwiek meedraaide in het waaiergeweld van Katusha en Mitchelton Scott.

Het zag er even beroerd uit voor Kristoff en co, maar veel meer dan 30 seconden kreeg het tweede peloton niet aangesmeerd. Alles te herdoen dus met de aankomst in zicht, vooral dankzij het harde labeur van de Quick.Step-ploeg in de achtergrond. De blauwhemden sleurden Viviani en de andere achtergebleven favorieten weer bij. Tijd dus voor de aangekondigde massasprint.

Daarin zou Elia Viviani het knappe werk van zijn ploegmaats met verve afronden. De Italiaan remonteerde in de laatste meters Pascal Ackerman en Danny Van Poppel. Alexander Kristoff, de winnaar van gisteren, werd 7de. Voor Viviani is het de vijfde zege van het seizoen, hij wordt meteen ook de nieuwe leider in Abu Dhabi.

Viviani: "Het loopt goed op dit moment"

Na een rit in de Tour down Under en twee etappes en het eindklassement in de Ronde van Dubai wist Elia Viviani vandaag ook te scoren in de Ronde van Abu Dhabi. "Woensdag was ik kwaad op mezelf omdat de sprint niet goed verliep, vandaag heb ik dat rechtgezet", aldus de Italiaan.

Eenzelfde scenario als in de Ronde van Dubai voltrok zich voor Viviani in de openingsrit van de Ronde van Abu Dhabi. "Ook daar liep het wat fout in de sprint", zei hij. "Gisteren gebeurde hetzelfde en wanneer ik ontgoocheld ben, ben ik des te gemotiveerder om het recht te zetten. Blijkbaar kan ik de eerste rit van een rittenkoers nooit winnen (lacht)."

Nochtans zag het er even niet goed uit voor de Italiaan toen het peloton in waaiers brak, normaal gezien een specialiteit van zijn ploeg. "Dat weet ik", lachte hij. "Maar wij hadden net daarvoor al even geprobeerd om het op de kant te zetten en dat lukte niet. Vijf kilometer later brak het peloton wel in twee en zat ik niet vooraan, twee van onze klassementsrenners waren er wel bij. Toch zette ik mijn ploegmaten aan het werk om het gat te dichten. Ook Alexander Kristoff en Tom Dumoulin zaten in mijn groepje, ook zij waren erbij gebaat om het kloofje te dichten. Dat gebeurde uiteindelijk na de laatste tussensprint. Ik heb me nooit echt zorgen gemaakt. Het gat was niet zo heel groot en op het eind kregen we tegenwind, dus dat was niet in hun voordeel. Eenmaal de aansluiting gebeurde, begon de voorbereiding op de slotsprint."

Die verliep nu wel goed voor Viviani. Hij klaarde zelf de klus dankzij een goede leadout. Daarmee brengt hij zijn zegeteller op vijf, die van Quick-Step Floors staat op elf. "Het draait goed momenteel", moest ook Viviani beamen. "Ik heb niet echt een doel voor ogen, maar het zou wel leuk zijn om eens op tien zeges te eindigen. Nog nooit haalde ik meer dan negen overwinningen in een seizoen. Ik ben nu halfweg. Dat ziet er goed uit."

Val Tom Dumoulin

Volgens Team Sunweb kwam Tom Dumoulin op zestig kilometer van de aankomst ten val in Abu Dhabi. De Nederlandse Giro-winnaar kwam er zonder al te zware kleerscheuren vanaf, althans volgens de eerste berichten van het team.

WB-Veranclassic heeft zijn huiswerk rond

Nog twee keer slapen en de koers strijkt ook weer in België neer. Ondertussen regent het selecties voor het Vlaamse openingsweekend. Wildcard-ploeg WB-Veranclassic rekent in totaal op 12 renners komend weekend. Drie renners gaan voor de dubbel Omloop - Kuurne-Brussel-Kuurne: Kevyn Ista, Justin Jules en Maxime Vantomme. Een andere opvallende aanwezig is Franklin Six. Het neefje van wijlen Frank Vandenbroucke start in Kuurne-Brussel-Kuurne aan zijn eerste klassieker bij de profs.

Omloop: Julien Stassen, Kevyn Ista, Ludwig De Winter, Justin Jules, Alex Kirsch, Maxime Vantomme, Lukas Spengler.

Kuurne-Brussel-Kuurne: Kevyn Ista, Jimmy Duquennoy, Justin Jules, Maxime Vantomme, Julien Mortier, Franklin Six, Kenny Dehaes.

Backaert gaat bij Wanty - Groupe Gobert voor top tien

"De komst van de Muur en Bosberg betekent een minder vlakke finale.", vertelt Backaert naar aanleiding van zijn wedstrijdselectie. "Met de Kruisberg, Taaienberg en Eikenberg vallen wel een heleboel kasseihellingen weg in het middenrif. Door de wind kan het wel al vroeger scheuren, bijvoorbeeld op de Haaghoek. Het koude weer baart me geen zorgen. Ik had er geen last van op de parcoursverkenning en kan me er zaterdag ook op kleden."

"Vorig jaar werd ik hier 11de. Dit jaar mik ik hoger. Ik wil in de top-10 eindigen, en wie wat wat er nog mogelijk is. Dion Smith is een van de ploegmaats waar ik zaterdag op kan rekenen. Hij geeft een sterke indruk. Als hij na de zomer in Nieuw-Zeeland kan wennen aan de koude temperaturen moet hij in staat zijn om samen met een goeie Offredo en mij een finale te rijden."

