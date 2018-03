Viviani haalt vernieuwde Driedaagse binnen na uitgedunde sprint in De Panne DMM

21 maart 2018

16u35 0 Wielrennen Elia Viviani heeft de Vlaamse Wielerweek met een overwinning in de vernieuwde Driedaagse Brugge-De Panne afgetrapt. De Italiaan van Quick.Step was in de spurt van een fel uitgedunde groep de snelste voor Pascal Ackermann. Jasper Philipsen was de eerste Belg op de derde plaats.

Een driedaagse, maar eigenlijk een eendaagse. Dat was de eerste editie van de vernieuwde Driedaagse Brugge-De Panne. In tegenstelling tot vroegere jaren kwam de West-Vlaamse wedstrijd nu als eerste aan de beurt in de Vlaamse Wielerweek en wel met een nieuwe parcours. De kersverse eendagswedstrijd trok vanuit Brugge naar het West-Vlaamse Heuvelland om dan met een plaatselijke lus te eindigen in De Panne.

Onderweg weinig averij en zo dienden zich in de absolute finale nog zes ontsnapte vogels aan. David Boucher, Ylber Sefa, Brian van Goethem, Connor Dunne, Sean Bennett en Tanner Putt sneden als eersten de plaatselijke ronden aan. Daarbij drie tricky passages door De Moeren. Het peloton ging er telkens op een lint, maar echt kraken deed het in eerste instantie niet. Hoezeer Wout van Aert ook probeerde, de wereldkampioen veldrijden kon voor geen definitieve afscheiding zorgen.

Bij de tweede doorkomst 'Bachten de Kupe' hetzelfde verhaal. Quick.Step en Lotto draaiden de gashendel open. Hier en daar scheurde het al wat meer, maar breken... Neen, dat niet. Ondertussen bleven de zes vooraan nog even voor het peloton rondrijden. Ze zouden pas na de laatste Moeren-passage worden gevat.

Daarin kon een elitegroepje zich wel afscheiden. Viviani, Debusschere en BORA-Hansgrohe lieten zich niet verrassen, al kwam in de straten van De Panne wel nog een kladje renners terug. In de beruchte haakse bocht net voor de aankomst - te herkennen uit de derde rit van de vroegere Driedaagse - stond een nieuwe sprint helemaal in de steigers.

Quick.Step speelde het spel uitstekend voor Viviani. De Italiaan verschool zich lang achter de halen van Pascal Ackermann om er vervolgens op de meet uit te komen. De 20-jarige Jasper Philipsen reed op meerdere lengten naar een knappe derde plaats.

Viviani: "Eerste zege in Europa dit jaar, leuk om het in België te doen"

Zege nummer zes voor Elia Viviani, al was het voor de spurter van Quick.Step wel de eerste op Europese bodem. "Ik ben blij dat het uitgerekend in België is. Dat is leuk voor het team en de sponsors. Ik won al overal, maar nog niet in Europa. De conditie is goed en ik kijk er naar uit om het eerste deel van mijn seizoen hier in stijl af te sluiten. Na de Vlaamse koersen richt ik mij vol op de Giro."

"De Moeren? We wisten dat het een sleutelpassage zou worden, maar het team heeft uitstekend werk geleverd. Vooral Rémi (Cavagna) was ijzersterk. Het was mijn bedoeling om de ploegmaats iets terug te geven. Tijdens Milaan-Sanremo werkten ze zich ook al de naad uit de broek voor mij, maar toen kwam mijn eindschot er niet uit. Nu wel en dat doet me veel plezier."