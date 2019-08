Viviani deed het op atypische wijze: “Zonder massasprint maakt het nog specialer” MCA/GVS

11 augustus 2019

Geen triomf na een massasprint voor kersvers Europees kampioen Elia Viviani. De Italiaan klaarde het na een krachtmeting met z’n drieën. “Dit maakt het specialer, omdat het op een andere manier is dat ik win. Ik reed agressief. We wilden het hard maken met Italië, zo konden we het verschil maken. Op vijf, zes ronden van het einde maakten we dan ook een schifting. Dat was the move, nadien was het aan de benen.” En zo klopte hij zijn - nog voor even - Deceuninck-Quick.Step-ploegmaat Lampaert. “Zijn demarrage in de laatste kilometer was goed gezien. Het was lastig om terug te keren. Maar mijn motivatie om terug te keren was dat ik sneller ben.”

Viviani wees bij de finish naar de lucht, naar Lambrecht. “Iemand verliezen op die manier doe elke renner pijn. Het was emotioneel, ook tijdens die één minuut stilte.”