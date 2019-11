Vive le Vélo! schaart zich achter Stig Broeckx voor De Warmste Week NVE

22 november 2019

08u38 1 Wielrennen TV- programma Vive le Vélo! doneert al jaren aan Kom Op Tegen Kanker. De komende maanden ondersteunen ze, in het kader van De Warmste Week, de vzw Revalidatie & MS Centrum Overpelt. Dat is het revalidatiecentrum waar wielrenner Stig Broeckx nog volop revalideert na zijn ongeval in 2016.

Stig werd in de Baloise Belgium Tour omvergemaaid door een vallende motor. Hij bleef een hele tijd in coma om daarna aan een opmerkelijk revalidatie te beginnen. Deze zomer was Stig samen met Eric Goens op bezoek in een aflevering van Vive le Vélo!

“De passage van Stig maakte een diepe indruk op presentator Karl Vannieuwkerke en de redactie van zijn programma. Vandaar de keuze voor de vzw Revalidatie & MS Centrum Overpelt als goede doel tijdens De Warmste Week”, aldus de redactie van het programma.

“De koers als middel om iets in beweging te zetten. Op die ingeslagen weg willen we ook in de toekomst verder.” Vive le Vélo zal sokken en koerspetjes te verkopen, waarvan de opbrengst integraal naar de vzw Revalidatie & MS Centrum Overpelt gaat.

Onlangs werd door Vive le Vélo! al een bedrag van 159.544 euro overgeschreven op de rekening van Kom Op Tegen Kanker. Marina Van den Ouweland, campagnemanager van KOTK, reageerde: ‘Wat een geweldig bedrag alweer. Voor het zoveelste jaar op rij. Wij gaan in elk geval heel mooie dingen realiseren met de opbrengst.’