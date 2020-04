Virtueel is toch wat anders: Van der Poel kraakt meteen in ‘Ronde van Zwift’, Belg dropt bommetje maar triatleet viert GVS

12u07 0 Wielrennen Geen Ronde van Vlaanderen 2020, maar tóch ‘koers’ voor Mathieu van der Poel, weliswaar op zijn terras. De Nederlander reed om 11u samen met zijn ploegmakkers van Alpecin-Fenix de ‘Ronde van Zwift’, een virtuele wedstrijd op het populaire Zwift-platform. En of dit iets helemaal anders is dan een echte wedstrijd, ‘MVDP’ moest al in de eerste ronde lossen.

De renners bedwongen over 27 kilometer in drie ronden in totaal zes kasseihellingen op de omloop van het WK-parcours van 2015 in het Amerikaanse Richmond. Voor Van der Poel ging het halverwege de eerste ronde te snel.

Tussen alle professionele e-sporters die de kneepjes van Zwift kennen, hield Louis Vervaeke wél goed stand. Op negen kilometer van de finish ging hij met drie anderen zelfs in de aanval. Daar ook bij: triatleet Lionel Sanders, die zich finaal de sterkste toonde. Vervaeke werd nog opgeslorpt door het peloton, Belgisch Zwift-kampioen Lionel Vujasin finishte als derde. Uiteindelijk bestond de volledige top tien uit renners van de e-Racing-teams, buiten de verrassende Sanders dus.

Naast Van der Poel en Vervaeke reden nog mee voor Alpecin-Fenix: Belgisch kampioen Tim Merlier, Dries De Bondt, Lasse Norman Hansen, Jonas Rickaert, Kristian Sbaragli, Sacha Modolo, Alex Richardson, Philipp Walsleben, Oscar Riesebeek, Roy Jans, Gianni Vermeersch, Petr Vakoc, Scott Thwaites, Senne Leysen, Ben Tulett en Floris De Tier.