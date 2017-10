Vinokourov sleept teamverlater Aru voor de rechter - Hansen laat zijn wereldrecord voor wat het is Het wielernieuws vandaag Dries Mombert

14u51 0 photo_news Astana-manager Vinokourov kan niet lachen met de gang van zaken. Wielrennen Het zit er bovenarms op tussen Astana en voormalig kopman Fabio Aru. De Italiaan gaat volgend seizoen voor een avontuur bij United Arab Emirates (UAE) en dat is niet naar de zin van grote baas Alexander Vinokourov.

Een tweetal weken geleden maakten Fabio Aru en UAE hun samenwerking voor de komende drie seizoenen officieel bekend. Astana-baas Alexander Vinokourov kon allerminst lachen om deze late overstap van zijn kopman. "Zijn late transfer heeft ons schade berokkend. We blijven nu voor volgend seizoen achter zonder absolute kopman en daarom willen we graag een vorm van compensatie zien."

Astana had zijn speerpunt graag aan boord gehouden en rekende via een clausule in Aru's contract op een verlengd verblijf. "Hij had zijn overgang na de Tour moeten bekend maken, nu hebben we kostbare tijd verloren en geen waardige vervanger kunnen aantrekken", vervolgt Vinokourov. "Rigoberto Uran was bijvoorbeeld een optie, maar door die late transfer van Aru zijn alle kansen op versterking definitief gesloten. Het is nu dus in de handen van de advocaten hoe we hier uit zullen geraken. Fabio heeft zijn keuze gemaakt, wij ook."

BELGA Vinokourov en Aru in betere tijden.

Hansen: "Het is tijd voor iets anders"

Recordman Adam Hansen staakt zijn gekke onderneming om in elk jaar de drie grote wielerrondes uit te rijden. De Australiër miste sinds 2011 geen enkele Giro, Tour of Vuelta en is met 19 grote rondes naeen de absolute recordhouder in het peloton.

"De manier waarop ik mijn seizoenen heb opgebouwd de laatste jaren is eigenlijk constant dezelfde geweest. Sinds 2011 rijd ik zo eigenlijk al zes jaar na elkaar hetzelfde programma en ik denk dat het nu tijd is voor iets anders. Volgend seizoen doe ik zeker nog de Ronde van Italië, maar daarna is het nog een groot vraagteken. Ofwel sla ik de Tour over, ofwel de Vuelta", liet Hansen aan Cycling News weten.

Hansen zag eerder dit jaar zijn recordreeks al bijna gestopt. Lotto-Soudal selecteerde de 36-jarige Australiër toen niet voor de Vuelta. Een blessure bij ploeggenoot Valls zorgde er toen voor dat Hansen zijn 19de opeenvolgende wielerronde toch kon betwisten.

Photo News Adam Hansen in de Tour of Guangxi.

Team Seán Kelly verdwijnt uit het peloton

Zoek volgend jaar niet meer naar de mannen van AnPostChainReaction. De Ierse formatie van voormalig toprenner Seán Kelly knijpt er voor minstens één jaar vantussen. "We halen de deadline van 31 oktober niet om nog extra sponsors binnen te halen. Dit betekent dat het team in 2018 geen deel zal uitmaken van het peloton. We hopen om in 2019 terug te zijn." Het Ierse team gaf de afgelopen tien jaar onder meer Nico Eeckhout, Ryan Mullen, Sam Bennett, Shane Archbold en Matt Brammeier onderdak.

BELGA Nico Eeckhout sleet de laatste dagen van zijn profcarrière in Ierse loondienst.

Mareczko wint opnieuw in Hainan

De Italiaan Jakub Mareczko (Wilier Triestina - Selle Italia) heeft nu ook de derde etappe in de Ronde van Hainan gewonnen. Na 155,6 kilometer tussen Haikou en Chengmai haalde hij het in de sprint van de Spanjaard Jon Aberasturi (Team UKYO), enkele dagen geleden winnaar van de openingsetappe, en de Australiër Giacoppo Anthony (IsoWhey Sports SwissWellness team). De 23-jarige Mareczko was gisteren ook al de beste in de tweede etappe en blijft in de stand leider met elf seconden voorsprong op Aberasturi en negentien op de Est Martin Laas (Delko Marseille Provence KTM).

BELGA Mareczko graaide eerder ook al een karrenvracht ritzeges binnen in de Tour van Langkawi.

Nederlandse selectie voor EK veldrijden bekend

Mathieu van der Poel en Maud Kaptheijns reizen als topfavoriet af naar de Europese kampioenschappen veldrijden komende zondag in het Tsjechische Tabor. Ze voeren de Nederlandse selectie aan, die bondscoach Gerben de Knegt vandaag heeft bekendgemaakt. "Bij de mannen is Van der Poel dé grote favoriet en zijn Lars van der Haar en Corné van Kessel serieuze podiumkandidaten", liet De Knegt optekenen.

Bij de vrouwen is Maud Kaptheijns dit jaar een openbaring. Ze won al vier races op rij in de Superprestige. "Maud is de grote favoriet na haar fantastische seizoensstart. Dat bewees ze afgelopen weekend nogmaals met overwinningen in Ruddervoorde en Rosmalen", aldus De Knegt.

De mannenselectie bestaat naast Van der Poel, Van der Haar en Van Kessel verder uit David van der Poel, Stan Godrie en Twan van den Brand. In de vrouwenploeg zijn behalve Kaptheijns ook Sophie de Boer, Lucinda Brand, Annemarie Worst, Denise Betsema en Geerte Hoeke opgenomen.

TDW Mathieu van der Poel won gisteren nog de Superprestige-cross in Ruddervoorde.