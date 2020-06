Vindt ploeg van Van Avermaet nieuwe sponsor? ‘Rally’ wordt genoemd als opvolger van CCC MG/JDK

16 juni 2020

03u30 0 Wielrennen CCC houdt er als sponsor mee op, maar teammanager Jim Ochowicz (68) geeft zich niet gewonnen. Als de ­geruchten kloppen, staat Ochowicz op het punt om een nieuwe sponsor aan boord te halen. Het zou gaan om het Amerikaanse Rally, een verzekeringsplatform.

Het is voorlopig niet meer dan een gerucht. Maar het verhaal van Rally vertoont gelijkenissen met CCC. Beide sponsors deden ervaring op in het ProContinentale ­circuit. CCC van 2014 tot 2018, Rally sinds 2016. En net als CCC zou nu ook Rally de opstap maken naar de WorldTour. Twee keer zal Jim Ochowicz dan de man zijn ­geweest die deze sponsors over de streep trekt.

Op de website van Rally prijkt ­Covid-19 helemaal ­bovenaan. Amerikanen die zich tegen het ­virus willen indekken, kunnen terecht bij het Amerikaanse ­onlineverzekeringsplatform. Sommige ondernemingen doen goede zaken in deze barre tijden. In de ­Verenigde Staten, waar ­gezondheidszorg is geprivatiseerd, lijkt dat ook voor Rally te gelden.

Budget van 20 miljoen euro

CCC houdt er op het einde van dit seizoen mee op. Jim Ochowicz heeft nog enkele maanden de tijd om een nieuwe sponsor te ­vinden. Greg Van Avermaet, ­olympisch kampioen en met voorsprong de belangrijkste ­renner in het team, zegt nog wat geduld te willen oefenen. Van Avermaet is er de man niet naar om ­zomaar van ploeg te wisselen.

Gesproken wordt over een budget van 20 miljoen euro. Dat zou ruim volstaan om het gat te ­vullen dat CCC op het einde van het seizoen achterlaat. CCC zou nooit meer dan 10 miljoen euro per jaar hebben geïnvesteerd in het team.

De vraag blijft dan wat Rally in het WorldTour-circuit te zoeken heeft. Op ProContinentaal niveau komen ze ruim aan hun trekken in de Verenigde Staten, waar wielrennen nog altijd hoog staat aangeschreven als ecologische en gezondheidsbevorderende sport. ­Wielrennen op WorldTour-­niveau is voor 70% een ­Europese aangelegenheid.

