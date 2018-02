Vincenzo Nibali verschijnt aan de start van de Ronde van Vlaanderen TLB

11 februari 2018

08u13

Bron: Belga 0 Wielrennen De Ronde van Vlaanderen mag een grote naam verwelkomen op 1 april. Vincenzo Nibali zal voor het eerst in zijn carrière de wedstrijd rijden. "Hij rijdt de Ronde vooral met het oog op de rit in de Tour de France", klinkt het bij Bahrein-Merida. "Parijs-Roubaix is immers geen optie, maar wel kan hij de kasseien al een beetje voelen in de Ronde."

Nibali liet eerder al uitschijnen dat hij graag Vlaanderens Mooiste zou rijden, maar dat logistiek één en ander nog moest geregeld worden opdat hij daags nadien ook in de Ronde van het Baskenland van de partij kan zijn.

Dat lijkt nu uitgeklaard, zo blijkt uit navraag bij zijn team Bahrein-Merida in de Ronde van Dubai. "Nibali zal zeker starten in Vlaanderen", zo luidt het. "Niet om zelf een resultaat te rijden, maar om Sonny Colbrelli bij te staan. De twee kunnen het goed met elkaar vinden en het is interessant voor Vincenzo om al eens over kasseien te koersen. Natuurlijk beseffen we dat de Ronde niet te vergelijken valt met de kasseirit in de Tour, maar dan heeft hij toch nog eens dat kasseigevoel."

Deelname aan Parijs-Roubaix is geen optie omdat die wedstrijd daags na de Ronde van het Baskenland valt. "Wel wil Vincenzo ook ooit nog eens die klassieker rijden in zijn carrière. Alleen staat die dit jaar nog niet op de planning."