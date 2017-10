Vincenzo Nibali laat plaatje in linkersleutelbeen verwijderen - comeback Ronde van Duitsland in augustus 2018 16u18 1 Bahrain Merida Nibali hield er de moed in. Wielrennen Vincenzo Nibali is vandaag onder het mes gegaan. Artsen in het Papa Giovanni XXIII ziekenhuis in het Italiaanse Bergamo verwijderden een metalen plaatje uit het linkersleutelbeen van de 32-jarige toprenner.

Het plaatje was er gezet nadat Nibali vorig jaar tijdens de olympische wegrit in Rio zwaar ten val was gekomen met een dubbele sleutelbeenbreuk tot gevolg. De Haai van Messina reed op het moment van zijn crash, diep in de finale, aan de leiding. Greg Van Avermaet profiteerde optimaal van diens pech en snelde vervolgens naar eeuwige roem.



Volgens Carlo Guardascione, teamdokter van Bahrain Merida, is de ingreep vlot verlopen. "Hij moet nu acht tot tien dagen volledige rust in acht nemen, zodat de chirurgische wonde perfect kan genezen."



Nibali schreef dit seizoen de Ronde van Lombardije en de Ronde van Kroatië op zijn naam, werd tweede in de Vuelta en derde in de Giro. In beide grote rondes won hij een etappe.

TDW

Comeback Ronde van Duitsland in augustus 2018

De reanimatie van de Ronde van Duitsland krijgt vaste vorm. Amaury Sport Organisation (ASO), dat naast de Tour onder meer ook de Ronde van Oman, Parijs-Nice, de Waalse klassiekers, de Dauphiné en de Vuelta organiseert, blaast de rittenkoers onder de benaming 'Deine Tour' (categorie 2.1) van 23 tot en met 26 augustus 2018 nieuw leven in. Er werd een nieuw, fris logo aan gekoppeld en met de Duitse wielerfederatie BDR kwam het tot een deal voor minstens tien edities. Trier meldde zich aan als kandidaat om een aankomst of start te organiseren. Sowieso wordt Stuttgart het eindpunt van de ronde.

