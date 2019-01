Vincenzo Nibali bevestigt: lonen december niet betaald bij Bahrain-Merida BA

09u57 0 Wielrennen La Gazzetta dello Sport maakte gisteren melding van betalingsproblemen bij Bahrain-Merida. De renners en staf zagen hun loon van december niet uitbetaald. Vincenzo Nibali bevestigde dat. “En ik ben niet de enige”, zei de Italiaanse kopman.

Brent Copeland, manager van het team, stuurde zijn personeel een mail met uitleg - “doordat het budget van 2018 overschreden werd, kon het laatste maandloon niet betaald worden” - maar stelde zijn mensen meteen ook gerust: eind januari zullen alle achterstallen betaald worden. De prins zou persoonlijk de nodige bankgaranties hebben gegeven.

Bahrain-Merida staat bekend als een ‘rijke’ ploeg, maar vreemd genoeg blijkt het niet de eerste keer dat de betalingen niet op tijd gebeuren. Insiders zeggen dat het om een praktisch probleem gaat - “een gevolg van administratieve rompslomp” - en dat de ploeg geen echte financiële zorgen heeft. Om die reden kende de UCI ook gewoon weer de WorldTourlicentie voor 2019 toe. De komst van McLaren als nieuwe cosponsor moet de betalingen in de toekomst vlotter laten verlopen.

Ook al blijft iedereen voorlopig rustig, voor de werknemers is het geen fijne situatie. Vraag is in hoeverre Nibali hiermee rekening zal houden bij zijn contractonderhandelingen. Hij komt na dit seizoen vrij op de markt: Bahrain-Merida wil graag twee extra jaren met hem verder, maar de renner onderhandelt ook met andere teams. “Ik heb al gepraat met Trek-Segafredo”, bevestigde Nibali gisteren.