Vijfde plaats geeft Tiesj Benoot vertrouwen, Tim Wellens: “Had niet de punch om te reageren” GVS

09 maart 2019

19u03

Bron: Belga 0 Wielrennen Tiesj Benoot kroonde zich vorig jaar tot winnaar van de Strade Bianche, vandaag moest hij vrede nemen met een vijfde plaats. "Na een valpartij zoals die van vorige week, heb je toch altijd wat twijfels. Als je dan als vijfde finisht, zijn die twijfels volledig weggewerkt en doet dat het beste verhopen voor de komende weken", reageerde de renner van Lotto-Soudal.

"Het was een snelle en gevaarlijke wedstrijd. Winnen zoals ik vorig jaar deed, is nooit een evidentie. Ik behoorde tot de beste renners van de achtervolgende groep. Als je in een groepje met Stybar, Van Avermaet en Lutsenko nog strijdt om de vierde plaats, kan je niet klagen. Maar als je aan de wedstrijd begint om te winnen en dan naast het podium valt, ben je uiteraard wel ontgoocheld. Op het beslissende moment koos ik het wiel van Lutsenko, die op kop reed en erg sterk leek. Toen er werd gedemarreerd, was het voor mij moeilijk om te reageren. In de finale probeerde ik nog iets, maar met een aantal blokken aan het been was dat niet eenvoudig. Je hoopt natuurlijk op een beter resultaat, maar al bij al mag ik tevreden zijn met de vijfde plaats."

Wellens: “Had niet de punch om te reageren”

Tim Wellens eindigde als tiende: "We hebben onderweg een paar keer geprobeerd de groep uit te dunnen en uiteindelijk heb ik zelf de forcing doorgevoerd, zodat we met een vijftiental renners voorop raakten. Dat was een hele goede situatie voor ons. Toen Fuglsang versnelde, zat ik net iets te ver en beschikte ik niet over de punch om te reageren. Wanneer er drie renners wegrijden die met Lampaert, Stybar en Lutsenko nog drie ploegmakkers hebben in de achtervolging, dan is het zo goed als onbegonnen werk om de organisatie op gang te krijgen. Op die manier verloren we stelselmatig meer tijd. Die drie koplopers zijn achteraf de sterkste renners gebleken. Jammer genoeg werd het voor mij een strijd om de ereplaatsen."