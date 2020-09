Vijf topfavorieten en drie outsiders: waarom ook de Tirreno-Adriatico de moeite om te volgen wordt Redactie

06 september 2020

09u00 0

We zouden het bijna vergeten met al dat Tourgeweld... maar komende maandag start de 55ste Tirreno-Adriatico. Deze rittenwedstrijd van één week loopt dit jaar uitzonderlijk samen met de Tour de France, maar dat betekent niet dat er geen schoon volk aanwezig is. Bovendien is de Tirreno de zevende speeldag in de Gouden Klassiekers. Tijd om prijzen te winnen dus!

De Tirreno, dat zijn dit jaar drie vlakke etappes, twee heuvelritten, twee bergritten en een vlakke tijdrit. Van Lido di Camaiore tot San Benedetto del Tronto, van de Tyrreense naar de Adriatische Zee. Leuke bijkomstigheid: zo wordt er toch nog gekoerst op de twee rustdagen in de Tour. Bovendien is het deelnemersveld verrassend indrukwekkend.

Dit jaar is de Tirreno namelijk dé voorbereiding op de Giro. Enige ex-winnaar die aan de start komt is Vincenzo Nibali, die won in 2012 en 2013. Hij is één van de vijf topfavorieten aan de start. Naast de Italiaan zien we ook nog Jakob Fuglsang, Geraint Thomas en Chris Froome en Simon Yates aan de start. Ook Vlasov, Teuns en Majka zullen zich ongetwijfeld willen laten opmerken.

Prijzenpot

Stel voor maandag 14 uur jouw ploegje samen en maak kans op één van de prachtige prijzen: elektrische en niet elektrische fietsen, GSM’s, gymtoestellen, mountainbikes, mini-cruises, boekenpakketten, cinematickets, enzovoort. Surf snel naar www.goudenklassiekers.be en stel er jouw ideale team samen. Vijftien renners moeten zoveel mogelijk punten scoren. Voor de Tirreno wordt er rekening gehouden met de top 30 van het eindklassement in deze Tirreno. Veel succes!

