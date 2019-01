Vijf redenen waarom het zondag uitkijken is naar de start van de Ronde van San Juan, met een jarige Remco Evenepoel op kop DMM

25 januari 2019

15u48 0 Wielrennen Dit weekend start de 37ste editie van de Ronde van San Juan. Qué? Horen wij u zeggen. Vijf redenen waarom het best wel de moeite loont om de zevendaagse rittenkoers in Argentinië te volgen. Met Remco Evenepoel uiteraard op kop.

1. Het langverwachte begin

Is er ooit meer uitgekeken naar het debuut van een jonge profrenner dan dat van Remco Evenepoel? De vandaag 19 jaar geworden wereldkampioen bij de junioren zet zondag in Argentinië zijn eerste stappen in het profpeloton. Dat gebeurt in het truitje van Deceuninck-Quick Step waar manager Patrick Lefevere beloofd heeft om voor Evenepoel te zorgen “als was het mijn eigen zoon”.

Evenepoel debuteert ver weg van alle druk in België aan de zijde van ploegmaat Iljo Keisse. Een ideale combinatie volgens ploegleider Davide Bramati: “Iljo heeft ervaring genoeg om Remco bij te staan in zijn eerste wedstrijd bij de profs.” Ook Alvaro Hodeg, Max Richeze, Julian Alaphilippe en Petr Vakoc fietsen aan Evenepoels zijde. Vakoc rijdt in Argentinië zijn eerste koers na een aanrijding begin vorig jaar op trainingskamp in Zuid-Afrika. Na een lange revalidatie is de Tsjech weer aan koersen toe. Ook voor hem dus een langverwacht (her)begin.

The Argentinean Diary of a Young Wolf: Recon of the San Juan course on the last day as an 18-year-old. pic.twitter.com/orVJd95kPC Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

In de aanloop naar de wedstrijd houdt Deceuninck-Quick.Step ook een dagboek bij over het wedervaren van Evenepoel in Argentinië. Zo leerden we in tussentijd al dat de jonge wielrenner zich bij zijn eerste training in Zuid-Amerika al flink verbrandde aan de zon. En dat de laatste, grote training in de aanloop naar de rittenkoers intussen ook achter de kiezen is. Warm wordt het sowieso voor het debuut van Evenepoel. Naar eigen zeggen loopt de temperatuur constant op tot 40 graden.

2. Negen Belgen in de etalage

Aan Belgische zijde is er meer dan Remco Evenepoel alleen. In totaal verschijnen 9 landgenoten aan de start in San Juan. Met Keisse en Evenepoel heeft u er al twee gehad. Julien Vermote rijdt in Argentinië mee voor Dimension Data, terwijl de andere zes Belgen in het team van Lotto-Soudal te vinden zijn. Tiesj Benoot, Jens Keukeleire, Jelle Vanendert, Jelle Wallays, Nikolas Maes en Stan Dewulf kleuren de volledig Belgische selectie.

Voor Dewulf - vorig jaar winnaar van Parijs-Roubaix bij de beloften - is het ook zijn debuut bij de profs. Benoot was vorig jaar dan weer vijfde in Argentinië, terwijl Jelle Wallays dan weer de zesde rit won na een razendspannende ontknoping. Een rit- of klassementsucces (Benoot) is dus niet uitgesloten voor de Belgen.

3. De airmiles van Peter Sagan

Hoewel de organisatie met de nationale selecties van Brazilië, Argentinië, Mexico, Cuba, Chili, Uruguay en Peru zeven landenteams laat starten, topt de affiche toch heel wat mooie namen. Zo is Peter Sagan er ook bij in San Juan. Vorige week was de Slovaak nog actief in de Tour Down Under in Australië. Op maandag 21 januari vloog hij naar Argentinië. De reis ging over Auckland, Nieuw-Zeeland: vijf uur vliegen. En dan naar Buenos Aires: nog een keer elf uur. Plus drie uur tot San Juan. Dat maakt dus bijna twintig uur in een vliegtuig.

Sagan keert van Adelaide naar San Juan dertien en een half uur terug in de tijd. Van 2 tot 4 januari, van Monaco naar Adelaide, ging de klok 9,5 uur vooruit. En dan nog een keer vier uur vooruit van San Juan naar de Sierra Nevada in Spanje, waar hij in februari hoogtestage houdt. Als hij begin februari weer thuis komt van San Juan, zal hij dit jaar 55 uur hebben gevlogen, 27 tijdzones hebben doorkruist en 30.000 kilometer hebben afgelegd.

Voor wie nog amper kan volgen, het is naast Sagan in de sprints ook uitkijken naar Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Mark Cavendish (Dimension Data), Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) en BORA-ploegmaat Sam Bennett. Genoeg dynamiet dus om het Argentijnse veld te laten ontploffen. Het worden sprints om naar uit te kijken.

4. Quintana en Alaphilippe voor eindwinst

De absolute kopmannen in het Argentijnse verhaal zijn Nairo Quintana (Movistar) en Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). De Colombiaan en de Fransman zijn de torenhoge favorieten om de Ronde van San Juan te winnen, te meer omdat de verschillen in de tijdrit van 12 kilometer op dag drie vrij beperkt zullen zijn en omdat hen met de aankomst op de Alto Colorado een zware aankomst op het lijf geschreven is.

Outsiders zijn Richard Carapaz en Tiesj Benoot, die vorig jaar zoals gezegd vijfde werd. “Als ik een goed resultaat kan rijden, zal ik dat zeker niet laten liggen. Ik tel twee cruciale ritten. Er is de aankomst op de dam, waar ik vorig jaar als derde finishte, en een lastige aankomst bergop. De weersomstandigheden zullen een belangrijke rol spelen. In Argentinië kan het erg warm zijn en het kan er ook ferm waaien, dus dat wordt opletten geblazen.”

5. ‘Babyface’ van 42 jaar oud

Terwijl Remco Evenepoel met voorsprong de jongste renner op de deelnemerslijst is, geldt voor Oscar Sevilla bijna het omgekeerde. U kent de intussen 42-jarige Spanjaard ongetwijfeld nog van zijn 2de plaats in de Vuelta van 2001 en van zijn witte trui in de Tour van datzelfde jaar. Sevilla moest in 2007 het WorldTour-toneel verlaten na dopingperikelen bij zijn ploeg T-Mobile. De Spanjaard werd in 2009 ook positief bevonden op het middel Hydroxyethyl. Sevilla kreeg een schorsing, maar kwam in 2013 terug. Sindsdien is hij actief in het continentale circuit.

Daar is de man met de bijnamen ‘El Niño’ (het kind) en ‘Babyface’ uitgegroeid tot een vaste waarde. In die mate dat Sevilla op zijn 42ste zelfs van start gaat als titelverdediger in de Ronde van San Juan. De winst van vorig jaar kreeg hij enkele maanden geleden toegewezen omdat de aanvankelijke winnaar, Gonzalo Najar, een positieve dopingplas afleverde.

Het rittenschema

Zondag 27 januari 2019 - 1ste rit: San Juan - Pocito (159,1 km) - Start om 15u50 local time (20u50 Belgische tijd), aankomst omstreeks 19u30 local time (00u30 Belgische tijd)

Maandag 28 januari 2019- 2de rit: Chimbas — Peri Lago Punta Negra (160,2 km)- Start om 15u32 local time (20u32 Belgische tijd), aankomst omstreeks 19u30 local time (00u30 Belgische tijd)

Dinsdag 29 januari 2019-3de rit: Individuele tijdrit in Pocito (12 km) - Start eerste renner om 16u38 local time (21u38 Belgische tijd), aankomst laatste renner omstreeks 19u30 local time (00u30 Belgische tijd)

Woensdag 30 januari 2019 - 4de rit: San José Jachal — Valle Fértil/Villa San Agustín (185,8 km) - Start om 10u45 local time (15u45 Belgische tijd), aankomst omstreeks 15u30 local time (20u30 Belgische tijd)

Donderdag 31 januari 2019- RUSTDAG

Vrijdag 1 februari 2019 - 5de rit: San Martín — Alto Colorado (169,5 km) - Start om 9u16 local time (15u16 Belgische tijd), aankomst omstreeks 13u30 local time (18u30 Belgische tijd)

Zaterdag 2 februari 2019 - 6de rit: Autódromo El Villicum — Autódromo El Villicum (153,5 km) - Start om 15u52 local time (20u52 Belgische tijd), aankomst omstreeks 19u30 local time (00u30 Belgische tijd)

Zondag 3 februari 2019 - 7de rit: San Juan — San Juan (Circuito Circunvalación, 141,3 km) - Start om 16u34 local time (21u34 Belgische tijd), aankomst omstreeks 19u30 local time (00u30 Belgische tijd)