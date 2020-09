Vierde recordwereldtitel Sagan wellicht niet voor dit jaar: "Parcours te zwaar voor mij" Joeri De Knop

Mócht Peter Sagan alsnog werk willen maken van een vierde recordwereldtitel, dan zal het wellicht niet voor dit jaar zijn. "Ik wacht het einde van deze Tour af om te beslissen of ik al dan niet deelneem. Maar volgens hoe ik het inschat op basis van de doorgesijpelde informatie, wordt het WK in Emilia-Romagna te zwaar voor mij. Té veel klimmen", sprak hij op de eerste rustdag van de Ronde van Frankrijk in de Charente Maritime. Sagan werd wereldkampioen in Richmond 2015, Doha 2016 en Bergen 2017 en deelt het record met Binda, Van Steenbergen, Merckx en Freire.

Liever concentreert de 30-jarige Slovaak zich in het tweede deel van de Tour voluit op een achtste groene puntentrui. "Ik heb er al zeven. Druk voel ik dus niet. One less or more, wat maakt het uit. I'm gonna be happy. Huh." In het voorlopige klassement blijft vooral Sam Bennett hem op de hielen zitten: zeven punten is het verschil. "Mijn spannendste strijd ooit? Goh, we zijn nog niet eens halfweg. Vraag me dat later nog eens. Het zwaarste deel van deze Tour komt er nu aan. Ik bekijk het van dag tot dag. In elke rit liggen er kansen, maar ik moet er wel de benen voor hebben en het koersscenario moet ook wat meezitten." Hoe er binnen de ploeg wordt gereageerd op de 'déconfiture' van Emanuel Buchmann (vorig jaar vierde), wilde een Duitse collega tot slot weten. "Het is niet dat er hier iemand dood is, hé. We proberen van elk moment te genieten."

