Vier op vier voor oppermachtig Quick-Step: Alaphilippe slaat dubbelslag in Colombia - Colbrelli peuzelt stervende vluchter op in Dubai

09 februari 2018

22u06

Bron: Belga 0 Wielrennen Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) heeft de vierde etappe van de Colombia Oro y Paz achter zijn naam geschreven. De Fransman toonde zich op de top van de Alto Boqueron (3de categorie) sterker dan de drie Colombiaanse renners Sergio Henao, Nairo Quintana en Rigoberto Uran. Alaphilippes ploegmaat, de Ecuadoraan Jhonatan Narvaez, kwam als vijfde over de streep.

De 25-jarige Alaphilippe boekt zo zijn eerste succes dit seizoen. Het is de zevende overwinning uit zijn carrière. Zijn ploegmaat Fernando Gaviria won de eerste drie etappes. Zo blijven de overwinningen voorlopig in het Quick-Step-kamp, dat zich oppermachtig toont in de gloednieuwe ronde.

In het algemene klassement stoot Alaphilippe Gavira van de troon. De Fransman heeft vier seconden voorsprong op Henao en zes op Quintana. Morgen wordt de vijfde etappe gereden, tussen Pereira en Salento (163,7 km). Ook daar eindigt de etappe op een col van derde categorie. De Colombia Oro y Paz eindigt zondag met een lange klim richting Manizales.

Colbrelli met stevig eindschot in Dubai

Sonny Colbrelli is aan het feest in Dubai. De Italiaan van Bahrein-Merida haalde het in de voorlaatste etappe in de Ronde van Dubai met een ultieme jump voor Cort Nielsen. Vluchter McNulty kwam in de laatste meters de man met de hamer tegen en zag zo nog net een uitgedund peloton voorbijstormen. Zijn landgenoot Elia Viviani (Quick-Step) blijft aan de leiding in het klassement.

Al in de eerste van 172 kilometers trok een vroege vlucht van zes ten aanval, zonder Belgen. In de heuvelachtige finale werd die vlucht herleid tot drie renners: de Amerikanen Brandon McNulty en Robin Carpenter van Rally Cycling en de Ier Connor Dunne (Aqua Blue). De drie voorin reden zo snel dat de ploegen van de kanshebbers in het peloton alles in het werk moesten stellen om de voorsprong kleiner te krijgen. Onder meer Quick-Step voor leider Elia Viviani gooide enkele renners in de strijd.

Aan de voet van de steile slothelling van 300 meter naar de Hatta-dam reed nog steeds een van de vroege vluchters aan de leiding: de amper negentienjarige McNulty. Maar de Amerikaan stortte in op de steilste percentages en werd voorbijgesprint door de hele groep. In die spurt haalde Sonny Colbrelli, vorig jaar nog winnaar van de Brabantse Pijl, het met overschot voor de Deen Magnus Cort Nielsen en de Nederlander Timo Roosen. De jonge Belgen Loïc Vliegen en Nathan Van Hooydonck van BMC werden respectievelijk achtste en tiende.

Viviani finishte als zesde en blijft aan de leiding in het algemene klassement. Hij heeft amper twee seconden voorsprong op dichtste achtervolger Cort Nielsen en vier op Colbrelli. Van Hooydonck is vierde in de stand, Vliegen zesde en Dylan Teuns tiende. Morgen wordt de slotrit van de Ronde van Dubai afgewerkt, een vlakke etappe van 129 kilometer.

"Ik wilde vooral winnen voor mijn ploeg vandaag", zei Colbrelli. "Ze hebben me de voorbije sprints zo hard gesteund en zo veel werk voor me verricht dat ik iets wilde terugdoen voor hen. Ook vandaag namen ze me opnieuw in bescherming tot in de laatste honderden meters. Ik bleef in Nibali's wiel in de laatste kilometer, hij lanceerde me perfect en toen was het aan mij om het af te werken. Dit is een overwinning van de ploeg."

Vroege vluchter Brian McNulty leek het alsnog te halen, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald. "Ik zag die Amerikaan", aldus Colbrelli. "Hij was echt heel sterk en als de finish op het vlakke had gelegen, was hij zeker gewonnen. Nu verging het hem minder goed. Ik heb echt enorm hard afgezien en zag alle kleuren van de regenboog. Het was zo steil op het eind, ik schakelde een versnelling lager (naar 28, red.) in de laatste 25 meter, maar bleef wel op mijn grote buitenverzet (53) omdat ik wist dat ik anders niet voorop zou blijven. Ik moest gewoon dat verzet ronddraaien om te winnen."

Colbrelli telt in de stand vier seconden achterstand op leider Viviani. "Het zal een stevige strijd worden in de slotrit", beseft de Italiaan, "het verschil is klein, hij staat voor me en is sneller dan mij in de sprint, maar ik ga er voor knokken en we zien wel waar we eindigen."

Laporte sprint naar dagsucces in Ronde van de Provence

Christophe Laporte (Cofidis) heeft de eerste etappe in de derde editie van de Ronde van de Provence (cat. 2.1) gewonnen. Na 165,9 kilometer van Aubagne naar Istres bleef de 25-jarige Fransman in een massasprint de Roemeen Michael Grosu en zijn landgenoot Pierre Barbier voor. Jonas Van Genechten was met een negende plaats beste Belg.

Proloogwinnaar Alexandre Geniez (AG2R) behield de leiderstrui. In de stand, waarvan de top dertien volledig Frans is, heeft hij twee seconden voorsprong op Sylvain Chavanel en Laporte. Van Genechten is als negentiende op veertien seconden één van drie niet-Fransen in de top twintig.

Na zo'n vijf kilometer kreeg de vroege vlucht vorm. Jérôme Mainard, Marco Bernardinetti en Diego Pablo Sevilla Lopez kregen ruim 3:30 bonus van het peloton, waarin AG2R controleerde voor leider Geniez. Op 20 kilometer was de voorsprong onder de minuut gedaald. Jéremy Maison wou de sprong naar voren maken, maar werd snel weer opgeslokt door het peloton. Wat later zou de kopgroep hetzelfde lot ondergaan. In een bochtige finale sprintte Laporte naar zijn tweede overwinning van het seizoen. In de Ster van Bessèges (2.1) won hij vorige week de tweede rit.

