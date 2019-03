Vier dagen na zijn harde smak in Nokere Koerse wint Van der Poel GP Denain Redactie

24 maart 2019

16u56

Bron: Belga, ANP 0 Wielrennen Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft vandaag de Grote Prijs van Denain op zijn naam geschreven, een Franse eendagskoers buiten categorie op de Europese UCI-kalender. De Nederlander stormde solo naar de overwinning. Timothy Dupont werd derde.

Voor de start gaf Van der Poel aan dat hij zich nog behoorlijk stijf voelde na zijn zware valpartij van woensdag in Nokere Koerse. Maar dat leek goed mee te vallen tijdens de wedstrijd, ondanks de ruim twintig kilometer kasseien in dezelfde regio als de finale van Parijs-Roubaix (een koers die Van der Poel dit jaar trouwens niet rijdt).

Van der Poel zat bijna de hele wedstrijd in een figuurlijke zetel, want in een kopgroep van vijftien renners had hij zijn ploegmaats Jimmy Janssens en Lasse Norman Hansen mee. Ook Stijn Steels, Piet Allegaert en Bert De Backer waren mee aan boord. WorldTour-ploegen Groupama-FDJ en Trek-Segafredo moesten aan de bak in de achtervolging.

Met nog ruim veertig kilometer te gaan kon Van der Poel zich niet meer bedwingen en trok hij samen met de Luxemburger Alex Kirsch in de tegenaanval op de vroege vlucht. Toen hij daar kwam aansluiten, kon hij rekenen op de steun van zijn twee ploegmaats. Op de laatste kasseistroken ranselde Van der Poel vervolgens de kopgroep helemaal uit elkaar.

Ondanks zijn beperkte voorsprong op het uitgedunde peloton, dat nog alle andere vluchters opslokte, hield de solo van Van der Poel stand tot de streep. Daar pakte hij zijn tweede zege van dit wegseizoen, na een rit in de Turkse Ronde van Antalya. De Fransman Marc Sarreau (Groupama-FDJ) won de groepssprint voor plek twee van Dupont (Wanty-Gobert). Emiel Vermeulen werd vijfde.

Mathieu van der Poel soloes to the victory in the Grand Prix de Denain! 🔴⚪️🔵 #GPDenain pic.twitter.com/WATWAgIKyu Cyclocross24.com(@ cyclocross24) link