VIDEO. Wout van Aert blijft verbazen: zesde in allereerste Milaan-Sanremo: “Dju, er zat meer in”



Joeri De Knop in Italië

23 maart 2019

19u01

Bron: VTM 1 Wielrennen Net zesde geworden bij zijn debuut in Milaan-Sanremo. Een knalfinale gereden in het gezelschap van de allergrootsten. Op z’n 24ste getoond dat hij toekomst heeft in dit klassieke Monument. En wat roept Wout van Aert als hij over de finish komt? “Dju, er zat meer in.”

Het typeert hem helemaal. Van Aert rijdt er niet bij om de hoop te vullen. Laat staan zich tevreden te stellen met een verre ereplaats. Het mocht dan zijn eerste Milaan-Sanremo ooit zijn, bijrollen interesseren hem geen fluit. Daarvoor is de drievoudige wereldkampioen veldrijden niet fulltime klassiek wegrenner geworden. Ze was dus niet fake, de ontgoocheling op de Via Roma. “Teleurstelling is het gevoel dat nu even primeert. Omdat het podium zo dichtbij was”, zuchtte hij. “Echt, ik meen het: hier zat meer in.”

Op gelijke voet waren ze gestart, hij en topspurter Dylan Groenewegen. Met een gemeenschappelijke missie ook. “Tactisch was het vrij simpel: we moesten overal met de eersten opdraaien, met de steun van een paar sterke jongens in de ploeg. Hij in overlevingsmodus. Terwijl Van Poppel en ik mochten meeschuiven, als we dat konden. Er was een plan A en plan B.” Het werd uiteindelijk plan A. “Als je met een man of tien afgescheiden boven komt op de top van de Poggio, weet je dat je er vol moet voor gaan.”

Dat hij er diep in de finale iets té vol voor ging, vond Van Aert uiteindelijk. Makkelijk in het zog van Sagan naar de ontsnapte Trentin toe. “In de afzink van de Poggio had iedereen elkaar wat zitten beloeren. Prima move, dacht ik dus. Zeker de gok waard, want achter ons viel een kloof. Maar bij nader inzien iets te vroeg. Jammer, want ik heb normaal ook een sterke sprint in de benen. Nu kom ik amper nog uit de slipstream, terwijl ik wel even hard spurt als de rest. Die verschoten ‘cartouche’ maakte het verschil. Jammer.”

Waarop de ontgoocheling toch langzaam maar zeker plaats ruimde voor tevredenheid. Gepaste trots, vooral. En terecht. “Mijn vorm is goed, dat belooft voor de Vlaamse klassiekers. Hier komt ik zeker terug. Voor meer.”

De topresultaten van Wout van Aert in het Vlaamse voorjaar:

* 3de in Strade Bianche 2018

* 10de in Gent-Wevelgem 2018

* 9de in Ronde van Vlaanderen 2018

* 13de in Parijs-Roubaix 2018

* 13de in Omloop 2019

* 3de in Strade Bianche 2019

* 6de in Milaan-Sanremo 2019