VIDEO. Weet u dit nog? Sagan veroorzaakte in 2013 al ophef nadat hij bloemenmeisje in billen kneep

30 januari 2019

16u03

Iljo Keisse werd gisteren uit de Ronde van San Juan gezet nadat hij een seksuele pose aannam op een foto met een Argentijnse dienster. De pose veroorzaakte heel wat ophef, maar het is niet de eerste keer dat er in de wielerwereld ongenoegen ontstaat door een ongepaste houding van een renner. In 2013 ontstond er ophef rond de Slovaakse renner Peter Sagan nadat hij bloemenmeisje Maya in haar billen kneep. Dat gebeurde voor de ogen van de wereldpers tijdens de podiumceremonie van de Ronde van Vlaanderen. Sagan excuseerde zich later in een videoboodschap.