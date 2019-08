VIDEO. Wat een overmacht: Van der Poel sprint naar de zege in openingsrit Arctic Race of Norway TLB

15 augustus 2019

17u25 22 Wielrennen Mathieu van der Poel (24) heeft net als vorig jaar de eerste etappe gewonnen in de Arctic Race of Norway. De Nederlander van Corendon-Circus, die tot vorig weekend nog focuste op het mountainbiken, haalde het na 181 kilometer tussen Å en Leknes in de sprint en is daardoor ook de eerste leider. Van der Poel won dit jaar op de weg al onder meer Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.

In zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn zege in de Amstel Gold Race haalde Van der Poel het van zijn landgenoot Danny van Poppel en de Italiaan Andrea Pasqualon. Van der Poel is ook de eerste leider in Noorwegen, waar hij zijn rentree op de weg viert, na enkele maanden op de mountainbike te hebben gereden. Hij won in die discipline onder meer drie Wereldbekerwedstrijden en de Europese titel.

Gespaard werd hij op zijn eerste koersdag niet, de kilometers tussen Å en Leknes werden afgewerkt aan een razende vaart van 48 km/u gemiddeld. Daardoor diende een pelotonnetje van amper een dertigtal renners zich na het oppeuzelen van late uitvaller Steve Cummings aan voor de sprint, waarin Van der Poel afgetekend de snelste bleek voor zijn landgenoot Danny van Poppel. De Belgen Benjamin Declercq en Jordi Warlop van Sport Vlaanderen - Baloise werden respectievelijk vierde en zesde. Opvallende statistiek: van zijn zestien wedstrijddagen op de weg won Van der Poel dit seizoen er al zeven.

Con una volata fulminante, Mathieu #vanderPoel fa sua la prima tappa dell'#ArcticRace of Norway, gara dai panorami mozzafiato. 🤩🚵‍♂ pic.twitter.com/dJ7mTLbOB9 Eurosport IT(@ Eurosport_IT) link

Van der Poel: “Was belangrijk om goed te timen”

“Het was een zware koers. Na drie uur was de gemiddelde snelheid nog 50 kilometer per uur. Maar zo heb ik het graag”, aldus Van der Poel na de aankomst. “In de finale had ik geen ploegmaats meer in mijn buurt en daarom moest ik op andere teams rekenen om de kloof met Steve Cummings te dichten. Dat deden ze gelukkig ook en ik besloot dan om op mijn sprint te mikken. Het was belangrijk om goed te timen en dat deed ik ook wel, denk ik. Wat er nog volgt? Ik hoop de leiderstrui zo lang mogelijk te dragen en door de grote verschillen vandaag denk ik dat heel wat renners de eindzege al uit hun hoofd zullen hebben gezet. We zullen zien wat de komende dagen gebeurt.” De Arctic Race of Norway etappekoers eindigt zondag.

What an incredible final sprint! @mathieuvdpoel takes the stage victory!#ArcticRace pic.twitter.com/VTZxce4qMX Arctic Race of Norway(@ ArcticRaceofN) link