VIDEO. Victor Campenaerts is vertrokken naar Mexico voor zijn werelduurrecordpoging: “Elk uur een appel eten” DMM Arnd Leroy

27 maart 2019

11u30 3 Wielrennen Victor Campenaerts is vertrokken naar Mexico voor zijn werelduurrecordpoging. De 27-jarige tijdrijder van Lotto-Soudal nam in het treinstation van Rijsel afscheid van zijn vriendin, Fanny Lecluyse, familie en pers. Hij spoorde vervolgens tot Parijs, waar hij het vliegtuig naar Mexico zou nemen.

Campenaerts liet de voorbije maanden niets aan het toeval over in de aanloop naar zijn werelduurrecordpoging. Tussen begin januari en begin maart voltooide hij een stage van twee maanden in Namibië. Vorige week toonde hij zijn grote vorm al in de slottijdrit van Tirreno-Adriatico, waar hij zijn eerste WorldTour-wedstrijd won. De werelduurrecordpoging gaat door op 16 of 17 april in de Velodromo Bicentenario in Aguascalientes.

“Het is lang geleden dat ik nog eens zo’n positieve stress heb gehad”, vertelde Campenaerts net voor zijn vertrek aan de VTM-ploeg ter plaatse. “Toen ik gisteren mijn valies aan het maken was, werd ik plots toch een beetje zenuwachtig. Ik heb ook nog een tip gekregen van Kevin De Weert. Ik moet elk uur een appel eten om mijn jetlag goed te verteren.”