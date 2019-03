VIDEO. Vetscan in Gentse Energy Lab bewijst het: Thomas De Gendt staat scherp voor de komende belangrijke opdrachten “Klaar voor Parijs-Nice na één van zwaarste trainingsmaanden ooit” JDK

06 maart 2019

18u29 1 Wielrennen Thomas De Gendt oogt scherp en is dat ook. Zo bevestigde een DEXA-scan (botdensitometrie), of vetscan in de volksmond, in het Energy Lab in Gent. “Mijn vetpercentage bedraagt 7,5%, wat lager is dan de gebruikelijke 8% in deze fase van het seizoen. Goed, dus. Tegen de start van de Giro (11 mei) gaat er best nog anderhalve kilo af, bij voorkeur uitsluitend vet”, aldus De Gendt.

“Dan zou ik rond de 6,5% komen te zitten: ideaal. Mijn laagste vetpercentage ooit liet ik optekenen na de Vuelta van 2018: 6,8%.” Drie maanden geleden zat De Gendt nog aan 10%, stipt hij aan. “Belangrijk daarbij is dat mijn spiermassa zo goed als ongewijzigd bleef en dat ik dus puur vet ben kwijtgespeeld. Sommigen slanken wel aanzienlijk af, maar boeten daarbij in aan spiermassa. Net wat je als topsporter níet wil.” Dankzij de professionele begeleiding van Jolien Lewyllie, als diëtiste verbonden aan zijn ploeg Lotto-Soudal, hield De Gendt er perfect de hand in. “Ik heb op mijn voeding gelet en in combinatie met mijn zware trainingsschema draaide dat perfect uit.”

Hoe stevig hij zich de voorbije maand afbeulde, blijkt uit de data die hij online gooide op zijn Twitter-account. De Gendt trainde in totaal 101u11’59’ of 2.904 kilometer en verbruikte daarbij 78.542 calorieën. Gemiddeld is dat 3,5 uur of meer dan 100 kilometer per dag. “Eén van mijn zwaarste trainingsmaanden ooit”, noemt hij het na drie weken stage in Calpe.

“Ik ben klaar voor Parijs-Nice. Al ligt het parcours me deze keer net iets minder. Ik zie slechts een paar kansen om mee te glippen in een ontsnapping. De eerste vier ritten wordt het werken voor spurttroef Caleb Ewan. Met hem proberen we minstens één keer te winnen. De tijdrit over 25,5 in Barbentane wordt dan weer een eerste test om te zien hoe het echt met mijn conditie is gesteld.”