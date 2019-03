VIDEO. Vanmarcke stort in Tirreno bijna ravijn in: “Als ik daar slechter neerkwam, was ik er geweest” MG

16 maart 2019

20u52

Sep Vanmarcke was één van de vele renners die in de vierde rit van de Tirreno tegen de vlakte gingen. De lichamelijke schade viel wel mee, maar het was toch schrikken. “Bij een wegversmalling week een renner voor mij naar links uit. Ik kom hem niet meer ontwijken. Ik lag half op, half over de brug. Toen ik omkeek zag ik een gapende leegte van veertig, vijftig meter en helemaal beneden liep een rivier. Als ik daar slechter was neergekomen, dan was ik er geweest. Onverantwoord is dat van de organisatie.”

Ook Laurens De Plus kwam net zoals ploegmaat Tony Martin ten val op zo’n 50 km van het eind. Eerst sloeg de Duitser tegen de grond, enkele meters verderop liep het ook fout voor De Plus. Beiden konden hun tocht voortzetten, maar De Plus verloor wel zijn witte trui van beste jongere aan de Nederlander Sam Oomen.

De Plus komt er vanaf met schaafwonden. “Ça va”, zei hij na afloop. “Mijn rechterbil, -elleboog en -schouder liggen wat open, maar dat komt goed tegen morgen. Dan gaat de gas er weer op.” Onderweg verloor Jumbo-Visma met Koen Bouwman wel een andere renner. Hij stapte uit de wedstrijd wegens rugproblemen.

