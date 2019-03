VIDEO. Van der Poel verkent daags na stevige valpartij parcours van Ronde van Vlaanderen: “Mirakel? Een beetje” DMM

21 maart 2019

04u08

Bron: Eigen berichtgeving 17 Wielrennen Het is amper te geloven, maar nauwelijks 24 uur na zijn zware valpartij in Nokere zzt Mathieu van der Poel vandaag weer op de fiets. De Nederlandse kampioen wielrennen kwam gisteren na zijn val op de kasseien van Nokereberg als bij wonder weg met schaafwonden en kneuzingen. Van der Poel werkt zonder onvoorziene naweeën gewoon zijn voorjaarsprogramma af en ging vandaag 110 kilometer uit de finale van de Ronde van Vlaanderen verkennen. “Een mirakel? Een beetje wel.”

Corendon-Circus startte de training op de wegen van Vlaanderens Mooiste vanaf de Haaghoek. Voor die beklimming zat de Nederlander zo’n halfuur op zijn fiets om te testen of hij voldoende hersteld was om de verkenning af te werken. De beslissing viel al snel: Van der Poel deed mee aan de volledige tocht van 110 kilometer. Onder meer de Koppenberg, Taaienberg, Oude Kwaremont en Paterberg passeerden de revue.

Tempo

Na de trainingsrit volgde nog een persconferentie in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. “Een mirakel dat ik terug op de fiets zit? Een beetje wel. Als je de val opnieuw bekijkt, had het een stuk erger kunnen zijn”, blikte VDP terug op gisteren. “Ik zag ze links vallen en had het gevoel dat ik er voorbij was. Maar mijn achterwiel werd toch nog geraakt, waardoor ik ten val kwam. De eerste momenten waren redelijk pijnlijk. Dan vloek je ook even op de situatie waarin je plots bent terechtgekomen. Normaal sta ik altijd snel weer op, maar dat lukte nu niet. Ik vreesde even het ergste, dat mijn voorjaar voorbij was. Voor ik het wist lag ik in de ambulance. Toen voelde ik dat het niet super erg was, maar op de kasseien vallen is natuurlijk niet echt aangenaam. Dat komt aan.”

De Duitser Max Walscheid, die zijn werk had gedaan voor ploegmakker en winnaar Cees Bol, liet zich uitzakken waardoor hij bruusk snelheid verloor. Walscheid werd aangereden, ook Van der Poel lag enkele tellen later op de grond. Toch verwijt de Nederlander Walscheid niets. “Dat hoort bij koersen. Hij had zich beter aan de kant had laten terugzakken, maar dat is ook niet altijd mogelijk. Het was gewoon een samenloop van omstandigheden, die slecht voor me afliep. Ik had pech.”

Van der Poel zit terug op de fiets en verteerde de verkenning van de Ronde goed. “Ik ben redelijk stijf, dat zal nog een paar dagen duren. Maar ik heb deze verkenning meer afgezien van het tempo dan van de wonde. Mijn heup is er het ergste aan toe, maar dat zal ook wel goedkomen. Ik mag zeker niet klagen.”

Van der Poel op de Haaghoek: