VIDEO: Van Avermaet op zoek naar ritwinst in Oman: "Begrijp niet dat Sagan het openingsweekend links laat liggen" Redactie

12 februari 2018

15u19

Bron: Belga 0 Wielrennen Greg Van Avermaet start al voor de achtste keer in de Ronde van Oman. "Ik wil hier graag een rit winnen", klinkt het voorafgaand aan de rittenkoers door het Midden-Oosten. "Maar op één of andere manier is het me hier nog nooit gelukt."

Drie kansen ziet Van Avermaet in deze rittenkoers. "Ze hebben de voorbije jaren wat gesleuteld aan het parcours", opende hij. "Het ene jaar was al wat beter dan het andere, maar nu zie ik toch drie ritten waar ik iets moet kunnen realiseren. Ik haalde hier al een paar keer een ereplaats, maar die ritzege viel nog niet uit de bus. Ik hoop dat ik nu meer geluk heb. Het is soms ook moeilijk in te schatten. In 2015 was het niet echt een parcours voor mij, vorig jaar was ik nog volop in opbouw na mijn blessure en kwam ik nog wat te kort. Nu had ik al een goed gevoel in de Ronde van Valencia."

Al blijft Oman natuurlijk vooral een voorbereidingskoers voor de olympisch kampioen. "De voorjaarsklassiekers zijn het grote doel", vervolgde hij. "Meestal heb ik Oman ook nog wel nodig om goed te zijn in dat voorjaar en na sommige ritten malen we met de ploeg dan ook nog enkele kilometers. Als je dan huiswaarts keert met 1100 à 1200 km in de benen heb je goed gewerkt (lacht). Natuurlijk, een zege is altijd fijn, maar ik heb nu al twee keer na Oman de Omloop gewonnen, dus dan heb je ook een vroege zege te pakken en dat geeft dan wel vertrouwen."

Alexander Kristoff, Peter Sagan en John Degenkolb zijn er niet bij in het openingsweekend. "Dat is ergens wel jammer. Ik begrijp dat ook niet zo goed als klassiek coureur. Het is niet dat er zoveel kansen zijn in het voorjaar op een grote zege en daar hoort volgens mij de Omloop wel bij. Als je dan niet van de partij bent, dan mis je al een kans."