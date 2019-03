VIDEO. Van Aert en Van der Poel blinken uit in Gent-Wevelgem: “Van in het begin volle bak” GVS

31 maart 2019

Bron: VTM/Sporza 0 Gent-Wevelgem Voor het eerst kwamen veldritkampioenen Wout van Aert en Mathieu van der Poel samen aan de start in een klassieker. En dat gin g méér dan goed. Beide heren sierden de koers en kroonden zich tot de uitblinkers.

Mathieu van der Poel sprintte naar een vierde stek. “Ik ben tevreden over mijn race, maar niet over de sprint. Ik raak tweemaal helemaal ingesloten. Dat is natuurlijk ook mijn eigen fout, maar je moet ook een beetje geluk hebben. Tweemaal moest ik me inhouden en raakte ik de snelheid kwijt. Anders zat er nog meer in voor mij”, klonk het na de race in de studio van Sporza.

De Nederlander zat samen met crosscollega Van Aert in de eerste waaier. “Het ging heel hard vooruit”, stelt onze landgenoot. “Je had het wat kunnen verwachten, want in de neutrale zone was er veel nervositeit. In Gistel kwam er dan die scheur.” Van der Poel moest nog alle zeilen bijzetten om mee te glippen. “Ik maakte daar als laatste de sprong, maar zo’n snelheid heb ik nog niet veel meegemaakt. Het tempo was immens. De eerste helft van de koers heb ik alvast serieus tussen mijn kader gehangen.” De wattages waren dan ook torenhoog: zo liet Van Aert een gemiddelde wattage van 325 watt optekenen over de hele koers. “Dat is 100 watt meer dan in Milaan-Sanremo. Daar was het een halfuur lastig, maar nadien een duurtraining.”

“Het was echt koers vandaag”, ging Van Aert verder bij VTM. “Een pittige dag. Echt veel overschot had ik niet, anders had ik proberen winnen. Ik voelde me goed, zeker op de Kemmel. De eerste keer was het belangrijk om een beetje forcing te voeren. De tweede is zo kort en steil dat je vol moet rijden om boven te geraken. Dat geeft vertrouwen. Ik ben trots op onze ploegprestatie vandaag. Danny van Poppel wordt vijfde, maar dat is niet wat we verdienden. Mooi om zien dat iedereen met extra vertrouwen rondrijdt. Wat ik geleerd heb over de tegenstand? Niet veel. Wie goed was, die was dat vandaag ook. Het is voor mij deugddoend dat ik in de waaiers goed was.”

Waar Van Aert ook van onder de indruk was: zijn ploegmaats. “We reden zeer sterk. Al wist ik al langer dat mijn team (Jumbo-Visma, red.) heel goed was. Maar je hebt de koerssituatie niet altijd helemaal in de hand. Vandaag was iedereen bereid om er volledig voor te gaan. We hebben getoond dat we klaar zijn voor volgende week.”

Van der Poel kon daarentegen enkel rekenen op Gianni Vermeersch - ook al een veldrijder. “Hij was indrukwekkend”, klinkt het bij de huidige wereldkampioen in de veld. “Hij kent de streek hier goed, maar dan moet je ook nog de benen hebben. Maar ik schrok er niet van. Ik weet wat hij kan op de weg en hij liep een hele week nerveus rond voor deze koers. Dit was een hoogdag voor hem. Als je het hem vraagt, zou hij Gent-Wevelgem boven de Ronde van Vlaanderen verkiezen. Hij is er volgende week zondag inderdaad niet bij, maar dat is niet aan mij om te beslissen.”

Volgende week zondag: de Ronde, waar Van Aert een streepje voor lijkt te hebben op onze noorderbuur. “Op de Kemmelberg had ik inderdaad geen antwoord toen Stybar en Wout gingen”, is MVDP eerlijk. “Achteraf gezien was dat ook niet nodig, maar als dit volgende week op de Paterberg zou gebeuren en die vlucht wel draagt tot de finish, was het voorbij voor mij. Langs de andere kant heb ik nog een week de tijd. Misschien had ik deze koers nodig om er zondag helemaal klaar voor te zijn.”