VIDEO. Van Aert: “Als ik geklopt moest worden, dan het liefst door Tim”

30 juni 2019

18u25

Wout van Aert was vooraf de topfavoriet, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een bronzen medaille op het BK. “Als ik geklopt moest worden, dan het liefst door Tim (Merlier). Dit verzacht de pijn. Ik ben niet teleurgesteld. Ik kwam naar hier om te winnen, maar ik heb donderdag al een trui gepakt”, aldus Van Aert. “In de sprint zat ik te ver, waarna ik ingesloten raakte. Het is hoe dan ook een mooie week geweest: kampioen worden en een derde plek, daar zouden er veel voor tekenen. Nu kijk ik uit naar de Tour-tijdrit in Pau.” Bekijk hierboven de volledige reactie van Van Aert.

