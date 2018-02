VIDEO: Valverde rijdt Tour én Vuelta -

06 februari 2018

18u50 0 Wielrennen Alejandro Valverde zal dit jaar zowel de Ronde van Frankrijk als de Ronde van Spanje betwisten. De 37-jarige Spanjaard zal als afsluiter van het seizoen ook nog het WK in het Oostenrijkse Innsbruck rijden.

El Imbatido stond al tien keer aan de start van La Grande Boucle. Zijn beste resultaat behaalde hij in 2015, toen hij derde werd. In de Vuelta behaalde de veteraan maar liefst negen ritoverwinningen op elf deelnames. In 2009 was Valverde ook de beste in het eindklassement. Eerder werd al bekend dat ook Nairo Quintana zal starten in de Tour.

Gaviria rondt werk Quick.Step fraai af

Fernando Gaviria heeft de openingsetappe van de fonkelnieuwe Colombiaanse rittenkoers Oro y Paz naar zijn hand gezet. De thuisrijder van Quick.Step Floors maakte zijn favorietenrol waar en klopte zijn landgenoot Juan Sebastián Molano in een massasprint.

De allereerste editie van de Colombia Oro y Paz (2.1) werd op gang gefietst door vijf avonturiers die het ruime sop kozen. Miguel Angel Rubiano, Jonathan Clarke, Rafael Montiel, Simon Pellaud en Jetse Bol waagden hun kans, maar kregen door het strakke tempo van Quick.Step Floors nooit meer dan een voorgift van één minuut. In de finale waren de vroege gelukzoekers dan ook een vogel voor de kat.

Maar voor de hele meute opnieuw samensmolt stonden de harten van alle Colombiaanse fans even stil. Lokale held Nairo Quintana, die in de fonkelnieuwe rittenkoers aan zijn eerste klus van 2018 begon, smakte tijdens het gewriemel tegen de grond en verloor kostbare tijd voor het eindklassement.

Geen medelijden bij Quick-Step, want de blauwe brigade rolde met een hels tempo de rode loper uit voor sprintfenomeen en thuisrijder Gaviria. De Colombiaan maakte het netjes af in de massasprint, zijn landgenoot Juan Sebastian Molano strandde op een tweede stek. Maximiliano Richeze, eveneens Quick.Step, mocht mee op het podium.

Groenewegen klaart klus in Dubai

Dylan Groenewegen heeft de eerste etappe van de Ronde van Dubai op zijn naam geschreven. De Nederlander van LottoNL-Jumbo toonde zich nipt sneller dan Magnus Cort Nielsen (Astana). Elia Viviani (Quick.Step Floors) finishte als derde.

Een vlakke rit van 167 kilometer op het menu vandaag. Spek voor de bek dus van snelle mannen als Marcel Kittel, Nacer Bouhanni, Alexander Kristoff, Mark Cavendish, Elia Viviani, Dylan Groenwegen en John Degenkolb. Dat weerhield Nathan Van Hooydonck niet om al snel voor het ruime sop te kiezen. Onze landgenoot kreeg het gezelschap van Andrew Fenn, Mohammed Yousif Al Mansoori, Daniel Teklehaimanot en Charles Planet. Het vijftal reed een maximale voorsprong van meer dan 5 minuten bij elkaar, waarna Trek, Katusha en Quick.Step Floors het tempo in het peloton de hoogte in joegen.

Op het eind trachtte Fenn op z’n eentje de sprintersploegen te verrassen, maar de massasprint was onafwendbaar. Quick.Step probeerde in de slotkilometers het bedje te spreiden voor Viviani, maar in de absolute slotfase pakte LottoNL-Jumbo het commando over. Mét succes, want Groenewegen klaarde de klus. De Nederlander was nipt sneller dan Cort Nielsen. Viviani moest vrede nemen met de derde plek. Kristoff en Bouhanni maakten de top vijf compleet, onze landgenoot Loïc Vliegen eindigde als tiende.

Groenewegen: "Geweldig om alle topsprinters te kloppen"

Vorig jaar moest Groenewegen nog wachten tot eind april, in de eerste rit van de Ronde van Yorkshire om te juichen, nu schoot hij in Dubai wel meteen raak. "Dat is fijn natuurlijk", zegt hij. "Vorig jaar lukte het me hier twee keer net niet (twee keer tweede), nu heb ik in de eerste rit al de zege te pakken. Het is fijn om op zo'n manier je seizoen te starten. Dat zet meteen de toon en je geeft vertrouwen voor wat nog komt."

Aan zijn sprinttrein werd een en ander veranderd, duidelijk ten goede. "Er zijn een paar nieuwe jongens bij en dat draait wel goed. Mijn ploegmaten hebben echt goed werk gedaan en ik ben hun veel dank verschuldigd. Het was dringen geblazen, maar ik had een goede lead-out." Met Amund Grondahl Jansen en Timo Roosen als laatste teamgenoten nog bij zich, wurmde Groenewegen zich door het volle peloton naar voren. "Met nog tweehonderd meter te gaan was het volle bak aan, maar won ik wel."

Gisteren nog was hij niet welkom op de persconferentie met alle grote sprintersnamen, vandaag gaf hij de organisatie lik op stuk. "Het is geweldig om alle topsprinters die hier zijn te verslaan. Dat voelde erg goed. Het is niet aan mij om te zeggen dat ik in dat rijtje topsprinters pas, maar ik win hier wel vandaag en won de slotrit in de Tour, dan ben je geen slechte sprinter."

