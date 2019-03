VIDEO. Tom Boonen na het openingsweekend: “Het succes van Deceuninck-Quick.Step? Dat ligt niet aan de ontbijtgranen" Redactie

04 maart 2019

20u00 2 Wielrennen De kop is eraf in het klassieke wielervoorjaar. Tom Boonen keek als kopman van ons redactiepeloton mee en zette zijn conclusies op een rijtje in onze krant en in VTM NIEUWS na de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Boonen in VTM Nieuws: “Jungels heeft echt een heel sterk lichaam. Ik vergelijk hem een klein beetje met de jonge Valverde”

“Andere Zdenek dan ik gewoon ben”

“Meer dan hun numerieke overmacht vond ik vooral twee goeie, weloverwogen tactische beslissingen aan de basis liggen van de dubbele triomf van Lefeveres troepen. In Kuurne was Jungels duidelijk de sterkste, in de Omloop pakte Stybar het slim aan. Dit was een andere Zdenek dan degene die ik gewoon ben. Rustig, volwassen, koersend met lef en overtuiging. Boem, alle troeven op tafel, niet meer omkijken en gáán. Topconditie en gepaste ‘cool’ in stresssituaties is dé ­succesformule. Kan Styby die trend ­doortrekken — wat ik verwacht, hij heeft volgens mij nog marge — dan komt er een serieuze kandidaat-monumentenwinnaar bij. Ik vrees ook dat we vertrokken zijn voor een kopie van het voorjaar 2018. Met een totale dominantie van ­Deceuninck-Quick.Step. Al verwacht ik nog wel een betere Terpstra. Trouw aan de traditie was hij wat afwezig in de ­Omloop. Maar wel dik oké in Kuurne. Er zit duidelijk dash op Niki.”

“Greg moet zich geen zorgen maken”

“Van Avermaet nam heel veel hooi op zijn vork zaterdag. Hij is ook de man naar wie in zo’n wedstrijdsituatie méér gekeken wordt dan naar pakweg Stybar. Greg had al een paar keer moeten reageren, terwijl Zdenek gewoon alles juist deed. Niet dat hij er met kop en schouders bovenuit stak, maar hij leek wel alles perfect onder controle te hebben. Tuurlijk zat er ook kracht op die beslissende demarrage. Maar ik denk dat Van Avermaet in andere omstandigheden evengoed op dezelfde ­manier had kunnen winnen. Soit, je kan er eindeloos over doorbomen en het zelf zo groot en zo klein maken als je wilt. Mijn gevoel is dat Greg zich totaal geen zorgen hoeft te maken. Hij is méér dan goed. En een klein beetje ‘speelruimte’ overhouden is in deze fase van het klassieke ­voorjaar ook meestal wel een goed ­signaal. De Ronde van Vlaanderen en ­Parijs-Roubaix liggen nog ver af.”

“Enorm genoten van Wellens en Teuns”

“Goh, wat was het leuk kijken naar ­Wellens en Teuns in de Omloop. Ik heb echt genoten. Allebei zullen ze met een zalig gevoel naar huis zijn gegaan. Hun topvijfpositie verbaasde me niet. Vooral Dylan heeft bij de jeugd al zijn strepen verdiend in dat soort wedstrijden. En Tim trekt altijd en overal zijn plan, weten we. Als je de BinckBank Tour kan winnen, moet je ook 70 à 80% van de Vlaamse klassiekers aankunnen. De twee kregen ook echt een koers op hun maat. Hard, lastig. Al kwamen de échte duuratleten op het einde nog iets meer tot hun recht en was bij hen het vet van de soep. Maar toch. Ze hebben hun plaats in dat Vlaamse voorjaar. Ik hoop dat ze zich verder kunnen manifesteren. Vooral ook omdat ze er een wat andere manier van koersen op nahouden dan het gros van die klassieke coureurs. Ze durven zich smijten, gaan er onvoorwaardelijk voor. Vroeg of laat zal het wel eens prijs zijn.”

“Mentaal tikje voor Sep Vanmarcke”

“Hij voelde zich goed, zegt hij. Tot plots het licht uitging op de Berendries. Dan denk ik dat hij deze week wel antwoorden zal krijgen op de vraag ‘waarom?’. Zat er stiekem iets te broeien bij Sep Vanmarcke? Is hij ziek aan het worden? Of was het gewoon een hongerklop? Een ondankbaar off-momentje? Ach, weet je: conditie is soms iets heel raars. Hoe wetenschappelijk je dat ook probeert te benaderen, soms gebeuren er gewoon vreemde dingen met een menselijk lichaam. Er is ook niet voor álles een verklaring. Ik hoop oprecht dat Sep snel het goeie gevoel mag terugvinden. Want hoe je ’t ook draait of keert: dit is niet goed voor het moreel. Ik ken Sep. Al die vragen die hem de komende dagen en weken weer ­dreigen te achtervolgen... Pfff. Je kan ze missen als kiespijn in deze periode.”