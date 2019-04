VIDEO. Tom Boonen gelooft dat sfeer bij Deceuninck-Quick.Step nog goed zit, maar “als er om contracten gereden wordt, is het soms toch nét iets anders” Redactie

01 april 2019

Onze vaste wieleranalist Tom Boonen heeft in VTM Nieuws vooruitgeblikt naar de Ronde van Vlaanderen van komende zondag. Boonen gaf onder meer mee dat volgens hem “Zdenek Stybar en Wout van Aert de mannen worden om het hardst in de gaten te houden”. Samen met Bob Jungels zijn de twee ex-crossers voor hem dé favorieten voor ‘Vlaanderens Mooiste’. En voorts laat de ex-renner toch ook even zijn licht schijnen over de situatie bij zijn ex-ploeg Deceuninck-Quick.Step.

“Dat het zondag ieder voor zich wordt, is misschien te sterk uitgedrukt”, stelt Boonen in bovenstaande video. “Maar de kopmannen zullen toch proberen om als eerste weg te zijn. Gilbert is hongerig, Lampaert is hongerig en dat is een gevaarlijke combinatie. Misschien kan daarvan geprofiteerd worden, al denk ik dat de verstandhouding bij Deceuninck-Quick.Step nog altijd goed is. Maar als het om de knikkers gaat, en er moet ook voor bijvoorbeeld contracten gereden worden, dan is het soms nog toch nét iets anders.”