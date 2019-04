VIDEO. Tien dilemma’s voor Cameron Vandenbroucke bij voorstelling t-shirtcollectie ter ere van haar vader DMM

08 april 2019

21u07 0 Wielrennen Tien jaar na zijn dood en twintig jaar na zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik blijft Frank Vandenbroucke voortleven. Dochter Cameron (20) lanceerde in samenwerking met kledingwinkel ZEB een t-shirtcollectie ter nagedachtenis van haar vader.

‘VDB ! VDB ! VDB !’, ‘Il Bimbo d’Oro’ of ‘Ploegsteert’. De t-shirts van kledinglijn Cyclo Club Marcel limited edition zijn doorspekt met verwijzingen naar de meest memorabele momenten en uitspraken uit Frank Vandenbrouckes wielercarrière. Ook het nummer 256 passeert de revue. “Dat is het huisnummer in de Rue Saint-Nicolas waar mijn vader in 1999 had aangekondigd te demarreren in Luik-Bastenaken-Luik”, legt Cameron Vandenbroucke uit op de persvoorstelling. “Ik ben trots om hier het uithangbord van te mogen zijn. C’est chouette. Toen mami en ik de t-shirts onder ogen kregen waren we ook wel een beetje ontroerd.”

Pronkstuk van de kledinglijn is een t-shirt met zwart-wit foto van VDB. Van dat t-shirt werden 100 exemplaren gemaakt die bovendien genummerd zijn. Een collector’s item dus voor de fans van Vandenbroucke. Naast t-shirts voor mannen zijn er ook enkele modellen beschikbaar voor vrouwen. “Mijn favoriet? De knotted crop top in bordeaux met de quote ‘Il Bimbo d’Oro’ in het geel”, vertelt Cameron.

“We wilden een collectie creëren die de drager hetzelfde zelfvertrouwen geeft als Frank indertijd had. Hij is een uitzonderlijke wielrenner die het fietsen legendarisch maakte in zijn tijd”, zegt Luc Van Mol, CEO van ZEB. De collectie is vanaf vandaag in alle ZEB winkels te verkrijgen, zolang de voorraad strekt. De exclusieve shirts zijn ook online verkrijgbaar op zeb.be.

“Van der Poel reed ongelofelijke Ronde van Vlaanderen”

In navolging van haar vader probeert Cameron het dit jaar ook voor het eerst op de fiets. De oudste dochter van Frank maakt deel uit van de Lotto-Soudal Ladies, maar in haar eerste jaar ligt de nadruk vooral op het leerproces. “Ik wil alles leren kennen, al is het belangrijkste nu nog dat ik me amuseer. Ik ben voorlopig actief in het kermiscircuit. Dat gaat goed. In mijn eerste koers dit jaar werd ik 14de. Dat was in Opwijk. Onlangs nam ik met mijn grootvader ook deel aan een granfondo-wedstrijd in Nice. Mooi, maar lastig. Door een probleem met mijn elektrische versnellingen moest ik constant op ‘de grote plateau’ rijden.

De taal van haar vader heeft ze. En ook zijn stijl is Cameron niet vreemd. Al was de studente communicatie daags na de Ronde van Vlaanderen vooral onder de indruk van Mathieu van der Poel. “Pfhoe, hij reed een ongelofelijke wedstrijd zondag. Of hij op mijn vader lijkt? Hmm, qua stijl niet. Ik krijg die vraag heel vaak, maar het is moeilijk om daar een antwoord op te geven. Alaphilippe misschien een beetje. Vooral dan door de manier waarop hij koerst. Hij doet het allemaal ook heel makkelijk lijken.”

Tussendoor was er nog even tijd voor onze man om Cameron tien dilemma’s voor te schotelen. Nadien volgde nog een wedstrijdje op de rollen. Het resultaat in de video’s hieronder.

Tien dilemma’s voor Cameron Vandenbroucke:

1. Ploegsteert of Doornik?

2. Bimbo d’Oro of VDB?

3. 1999 of 2019?

4. Victoria Secret Fashion Show of 1 dag in de Tour?

5. Twee ritten in de Vuelta of Luik-Bastenaken-Luik?

6. La Course of de Giro Rosa?

7. Fotofinish of solo-aankomst?

8. PR-verantwoordelijke bij Deceuninck-Quick.Step of wielrenster bij Lotto-Soudal?

9. Oude of nieuwe aankomst Luik-Bastenaken-Luik?

10. Mathieu van der Poel of Remco Evenepoel?