VIDEO: Striptease en indianendans incluis: Sagan verzorgt de show bij bezoek Belgische supportersclub Bart Audoore

11 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Wat kan Peter Sagan (28) toch een zalige vent zijn. Gisteravond ging hij he-le-maal los tijdens zijn bezoek aan zijn Belgische supportersclub in Bredene. Striptease en indianendans incluis.

Café-Taverne Hippo 12 zat afgeladen vol. Correctie: ook het terras en de parking puilden uit van het volk. Met meer dan 300 waren ze, de fans die hun idool wilden ontmoeten. Ze kregen waar voor hun geld: Sagan werd als een rockheld op een speciaal voor hem gebouwd podium geroepen en verzorgde daar drie kwartier lang een prima show. De wereldkampioen maakte zo een eerder gemaakte belofte na. Vijf jaar geleden was hij al een keer te gast in Bredene: als hij dit jaar de Ronde of Roubaix zou winnen, zou hij terugkomen, had hij beloofd.

Alzo. Sagan liet zich eerst overladen met geschenken — een kasseitaart uit marsepein, een wielertruitje, een grote fles bier, snoep voor zijn zoontje Marlon — en ging daarna zelf trakteren. Hij ging op eenvoudig verzoek uit de kleren om zijn tatoeages te tonen. Hij liet zich verleiden tot een indianendans met uitgebeelde lassobewegingen en buffelhorens — dat ging nogal houterig, maar de moonwalk die hij eraan vastknoopte, was dan weer geweldig. Hij deelde handtekeningen uit. Hij poseerde voor selfie’s en foto’s. Alleen zingen deed hij niet. Maar als ze het hem hadden gevraagd, had hij het gedaan. “Ik wil jullie bedanken voor alle positieve energie die jullie me geven”, zei Sagan.

De minuut stilte voor de overleden Michael Goolaerts paste op een vreemde manier ook in het geheel. Sagan leek oprecht aangedaan. Daarna ging het feest verder. Sagan ging binnen bier tappen, maar, daar hebben we goed op gelet: zelf dronk hij amper. Hij nipte even van zijn Duvel en dronk een half pintje. Meer niet. Zondag moet er opnieuw gekoerst worden, weet u wel. “Ik ben hier gebleven tussen Roubaix en de Amstel omdat ik dan makkelijker mijn focus kan houden”, liet hij weten. “Woensdag vertrek ik naar Nederland. Na zondag is het tijd voor vakantie.”