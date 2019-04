VIDEO. Steentje op de weg in volle finale? Waar elke andere renner lekrijdt, doet Van der Poel het helemaal anders DMM

03 april 2019

10u49

Bron: Twitter 0

Nokere Koerse blijft voor altijd de wedstrijd waarin Mathieu van der Poel hard onderuitging op de kasseien van Nokereberg. De Nederlandse kampioen kwam er in zijn eerste voorjaarskoers ooit als bij wonder van af met schaafwonden en builen. Intussen fietste Van der Poel al weer naar de overwinning in de GP Denain en een vierde plaats in Gent-Wevelgem. Al is dat niet het enige wat we moeten onthouden uit zijn eerste voorjaarswedstrijden.

Een opmerkzame wielerfan kwam na Nokere Koerse immers met een opvallend beeld op de proppen. Op goed vijftien kilometer van de aankomst pakte Van der Poel in volle finale uit met een kleine, maar des te indrukwekkendere move. In volle finale vond de wereldkampioen veldrijden een steentje op zijn weg. In plaats van er los over te rijden of in de remmen te gaan, ruimde Van der Poel met een korte beweging aan het stuur de steen uit de weg. Een handigheidje dat tot nu onder de radar is gebleven, maar nog maar eens aantoont over welke stuurmanskunsten Van der Poel beschikt.

Van der Poel speelt voetbal met steen op 15.1km finish nokere koers pic.twitter.com/iuDdZ9ouVf dewispelaere luc(@ dretendiesel) link